Piloto franco-argelino da Racing Bulls, o novato Isack Hadjar tomou punição de grid por obstruir o espanhol Carlos Sainz, da Williams, no final da disputa do Q1 no treino classificatório para o GP do Canadá.

No quali da Fórmula 1 neste sábado, o estreante da categoria estava em volta lenta depois de chegar a uma marca suficiente para avançar ao Q2, mas Sainz vinha em volta rápida e acabou sendo atrapalhado pelo concorrente.

Logo depois, o Q1 foi concluído e Sainz foi eliminado, ficando em 17º, imediatamente atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, que foi o 16º com a equipe Sauber. A Federação Internacional de Automobilismo comunicou, logo após o final do Q1, que investigaria o incidente entre Hadjar e Sainz após o quali.

No fim das contas, após receberem o caso do diretor de prova Rui Marques, os comissários desportivos da FIA -- com auxílio do convidado brasileiro Enrique Bernoldi, ex-piloto da F1 que atua em caráter consultivo -- chegaram a um veredito sobre o piloto da Racing Bulls: uma punição de 3 posições de grid. Com isso, o piloto da 'equipe B' da Red Bull na F1 cai para 12º no grid, que muda -- embora o francês Esteban Ocon, da Haas, tenha tomado só uma reprimenda por não seguir instrução da direção de prova:

Cla Piloto Tempo 1 G. Russell Mercedes 1'10.899 2 M. Verstappen Red Bull Racing +0.160 1'11.059 3 O. Piastri McLaren +0.221 1'11.120 4 A. Antonelli Mercedes +0.492 1'11.391 5 L. Hamilton Ferrari +0.627 1'11.526 6 F. Alonso Aston Martin Racing +0.687 1'11.586 7 L. Norris McLaren +0.726 1'11.625 8 C. Leclerc Ferrari +0.783 1'11.682

9 A. Albon Williams +1.008 1'11.907 10 F. Colapinto Alpine +1.243 1'12.142

11 N. Hulkenberg Sauber +1.284 1'12.183

12 I. Hadjar RB +0.968 1'11.867

13 O. Bearman Haas F1 Team +1.441 1'12.340 14 E. Ocon Haas F1 Team +1.735 1'12.634 15 G. Bortoleto Sauber +1.486 1'12.385 16 C. Sainz Jr. Williams +1.499 1'12.398 17 L. Stroll Aston Martin Racing +1.618 1'12.517 18 L. Lawson RB +1.626 1'12.525 19 P. Gasly Alpine +1.768 1'12.667 20 Y. Tsunoda Red Bull Racing +1.203 1'12.102

Horários do Canadá e a programação da Motorsport.tv Brasil no YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 18h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 13h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 17h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 15h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

