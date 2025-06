Bicampeão da Fórmula 1 em 1998 e 1999, Mika Hakkinen analisou o estilo de pilotagem de Max Verstappen, que foi duramente criticado após o GP da Espanha. O piloto da Red Bull foi alvo de polêmica pela batida em George Russell na corrida em Barcelona. De acordo com o finlandês, Verstappen não mudará e seus rivais precisam agir de acordo.

O ex-piloto de F1 enfatizou o estilo de pilotagem agressivo de Verstappen, afirmando: "Max é realmente impressionante com sua velocidade pura e sua capacidade de controlar o carro. Ele é destemido. Ele não se intimida com ninguém, não respeita ninguém. Não quero dizer isso de forma negativa, pelo contrário, é sua maior vantagem".

"Esse é o estilo de pilotagem dele. Muitas pessoas não gostam dele, mas se alguém quiser vencer Verstappen, terá de ser inteligente e encontrar a estratégia certa. Porque Max não vai mudar".

O finlandês também enfatizou a alta qualidade do grid atual da F1: "O nível do grid de hoje é muito alto. Muitos pilotos são capazes de vencer campeonatos. A competição é muito acirrada. As tecnologias modernas ajudam os pilotos a ter um desempenho de alto nível".

"Você pode trabalhar duro e se tornar um bom piloto, mas ou você tem talento ou não tem. Há alguns talentos excepcionais correndo na Fórmula 1 neste momento".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto: Peter Fox / Getty Images

