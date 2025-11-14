Todas as categorias

Fórmula 1 Audi F1 Team Presentation

F1: Hamburgueria australiana se desculpa por 'amaldiçoar' temporada de Piastri

Cadeia de restaurantes havia criado uma promoção baseada nos resultados do piloto e, desde então, Oscar não conquistou mais nenhum pódio

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

Oscar Piastri animou o público australiano quando assumiu a liderança do campeonato de Fórmula 1 e parecia vir em uma ótima fase, terminando consistentemente no pódio. Inclusive, uma cadeia de restaurantes de hambúrguer prometeu que os clientes ganhariam um lanche todas as vezes que o piloto terminasse uma corrida levantando uma das taças.

Leia também:

No entanto, o australiano não só perdeu a liderança para Lando Norris, como também não sobe ao pódio desde o GP da Itália, no fim de agosto. Isso fez com que os clientes ficassem 'prejudicados' com a promoção que deveria ser válida até o fim de dezembro.

Recentemente, como reportado pelo Motorsport.com, o Grill'd mudou a promoção: um lanche seria dado como bônus em todos os fins de semana que o australiano correr. Porém, alguns torcedores mais ferrenhos não ficaram felizes e apontam que o restaurante pode ter colocado uma 'maldição' no piloto.

Depois de tantos comentários nesse sentido nas redes sociais, a cadeia de fast-food decidiu se pronunciar sobre o assunto e se desculpar por 'afetar' os resultados do piloto da casa.

"Para todos que acreditam na 'maldição', nós gostaríamos de pedir desculpas. Para vocês e para todos os fãs de F1. Nós nunca tivemos a intenção de criar um hambúrguer tão delicioso que poderia mudar o rumo da história da F1".

Em um tom mais sério, a hamburgueria ainda se defendeu, dizendo que eles torcem pelo sucesso do piloto australiano e "nunca apostariam contra".

 

