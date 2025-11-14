Oscar Piastri animou o público australiano quando assumiu a liderança do campeonato de Fórmula 1 e parecia vir em uma ótima fase, terminando consistentemente no pódio. Inclusive, uma cadeia de restaurantes de hambúrguer prometeu que os clientes ganhariam um lanche todas as vezes que o piloto terminasse uma corrida levantando uma das taças.

No entanto, o australiano não só perdeu a liderança para Lando Norris, como também não sobe ao pódio desde o GP da Itália, no fim de agosto. Isso fez com que os clientes ficassem 'prejudicados' com a promoção que deveria ser válida até o fim de dezembro.

Recentemente, como reportado pelo Motorsport.com, o Grill'd mudou a promoção: um lanche seria dado como bônus em todos os fins de semana que o australiano correr. Porém, alguns torcedores mais ferrenhos não ficaram felizes e apontam que o restaurante pode ter colocado uma 'maldição' no piloto.

Depois de tantos comentários nesse sentido nas redes sociais, a cadeia de fast-food decidiu se pronunciar sobre o assunto e se desculpar por 'afetar' os resultados do piloto da casa.

"Para todos que acreditam na 'maldição', nós gostaríamos de pedir desculpas. Para vocês e para todos os fãs de F1. Nós nunca tivemos a intenção de criar um hambúrguer tão delicioso que poderia mudar o rumo da história da F1".

Em um tom mais sério, a hamburgueria ainda se defendeu, dizendo que eles torcem pelo sucesso do piloto australiano e "nunca apostariam contra".

