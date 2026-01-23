Um novo ano para deixar para trás um 2025 apagado e dar novo fôlego às ambições. É com esse espírito que a Ferrari e Lewis Hamilton encaram 2026, uma temporada destinada a se transformar em uma das maiores revoluções técnicas da Fórmula 1. Um ano de descobertas, em que a interação entre carro e piloto será ainda mais fundamental do que no passado, justamente porque mudará a forma de pilotar.

Um tema que vários pilotos destacaram na preparação para este mundial e que também é o foco da análise do heptacampeão durante o lançamento do SF‑26, o novo e muito aguardado carro da Ferrari para 2026. Um monoposto que carrega grandes responsabilidades, pois o objetivo é transformar ambições cultivadas por muito tempo no título que a Scuderia persegue há 18 anos.

Antes de entrar nos detalhes técnicos, Hamilton quis destacar o que essa revolução realmente representa para quem a vive dentro do cockpit, com palavras que mostram a dimensão de uma mudança que não envolve apenas a esfera regulatória, mas também a forma como os pilotos terão que conduzir o carro, aprendendo a gerenciar da melhor forma, junto com a equipe, a energia.

Ferrari SF-26 Foto di: Ferrari

“A mudança regulatória é monumental. É a maior mudança regulatória que nosso esporte já viu, pelo menos desde que eu estou aqui. Mas toda vez que houve uma transição para um novo regulamento, sempre foi um enorme desafio".

"Todos começam do zero e depois tudo depende do desenvolvimento: quem consegue desenvolver rápido, quem tem as melhores ideias, e uma equipe unida que rema toda na mesma direção”, comentou o piloto da Ferrari.

Ao longo de sua carreira, Hamilton passou por várias revoluções, já a partir de 2009, quando foi introduzido pela primeira vez um sistema híbrido com o KERS: uma bateria separada que garantia um impulso extra de potência e que os pilotos podiam usar livremente, aprendendo a reconhecer o momento mais eficaz para ativá-lo.

Os pilotos terão, portanto, que reinventar sua pilotagem e acompanhar um esporte em evolução: “Acho que a forma como o esporte está evoluindo, e como a tecnologia evoluiu nesse período. Por exemplo, se olharmos para 2009, era preciso entender como usar a potência da bateria durante a volta. Desta vez é ainda mais extremo, porque temos que usar a potência de uma forma diferente”.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 Foto di: Federico Basile | AG Photo

“Será o ano mais técnico que já enfrentamos. O papel do piloto será crucial não só para fazer voltas e obter bons resultados, mas também para gerenciar a unidade de potência, controlar a potência ao longo da volta, e também o novo tipo de DRS que temos, com a asa dianteira e traseira móveis”, acrescentou Lewis, que também quis destacar a importância da comunicação entre piloto e equipe.

“E também será preciso ajudar a equipe a se orientar: a única forma é por meio da colaboração e comunicação. E é exatamente aí que acho que os pilotos podem desempenhar um papel fundamental em ajudar a equipe a entender exatamente a direção a seguir com esses carros. Nós, pilotos, nos adaptamos, é o que fazemos. Será um enorme desafio este ano, para todos, especialmente se adaptar à unidade de potência”.

No aspecto aerodinâmico, os carros terão menos carga. O verdadeiro foco dos pilotos, porém, será no motor e em como mudará a forma de atacar ou se defender de um rival, já que não haverá mais o DRS como conhecemos nos últimos 15 anos, mas um novo modo de ultrapassagem que garantirá um impulso de energia elétrica mais prolongado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Ferrari

“Será interessante ver como funcionará nas ultrapassagens. Mas temos o DRS há muitos anos, então acho que é uma evolução disso. A unidade de potência, por outro lado, é muito, muito diferente. E mesmo sendo ainda um V6, recarregar a bateria, gerenciar a redução de potência [quando a ECU corta a energia elétrica] e realmente entender como usar a potência em cada reta, sendo o mais eficiente possível — tudo isso exigirá que o piloto se torne o mais eficiente que já foi".

“Será preciso usar todas as ferramentas disponíveis: combustível, recarga, uso da potência, aderência, tudo terá que ser combinado. E acho que vai exigir muito trabalho dos engenheiros para comunicar e ajudar os pilotos a extrair todo o potencial”.

Claro, à margem da apresentação de uma nova Ferrari não pode faltar um pensamento ao coração desta equipe: os fãs, que no ano passado receberam Hamilton com muito calor nos portões e barreiras de Fiorano para assistir seus primeiros quilômetros a bordo de um carro da Scuderia. O objetivo é proporcionar a eles uma grande temporada.

“É algo mágico quando você está na Ferrari e pode sentir a energia dos tifosi. Lembro do meu primeiro dia aqui no ano passado, na Curva 1 de Fiorano, vendo uma multidão de Tifosi ali. Foi a primeira sensação, a primeira experiência que tive ao senti-los tão próximos".

"O apoio deles significa muito, não só para os pilotos, mas para todos na equipe. O apoio deles realmente significa tudo. E por isso espero que, com o apoio deles e com o trabalho duro que todos estão fazendo, possamos ter um bom ano. Esse é o sonho”, concluiu.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!