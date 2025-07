Lewis Hamilton acredita que um erro na curva 16 lhe custou uma chance na primeira fila do grid da Fórmula 1 para o GP da Grã-Bretanha, cuja largada será às 11h (Brasília) deste domingo, com transmissão da Band e cobertura completa do Motorsport.com.

Com um aumento no desempenho no último fim de semana na Áustria, a Ferrari parecia forte no início do fim de semana na Inglaterra: o piloto britânico e seu companheiro monegasco Charles Leclerc tiveram voltas impressionantes no final do Q2.

Mas a chance de Hamilton de conquistar a pole em casa foi arruinada pela saída de frente do SF-25 em sua última volta, com o velho rival Max Verstappen, holandês da Red Bull, superando as McLarens para ficar com a pole.

"Uma boa classificação. De modo geral, tem sido um bom fim de semana até agora, e acho que estava me sentindo mais confortável com a configuração do carro, mais confortável com o equilíbrio", disse Lewis à Sky Sports -- ele larga em quinto, à frente de Leclerc e atrás do inglês George Russell, da Mercedes.

"Acho que até a última curva eu estava provavelmente perto do segundo lugar no grid, mas tive um pouco de subviragem (quando o carro sai de frente) na curva 16 e acabei perdendo um décimo e pouco", seguiu o heptacampeão da F1.

"Estamos progredindo. Ainda há mais a fazer, mas obviamente tivemos a atualização na última corrida. Estamos aprimorando nosso processo, a maneira como lidamos com nossos fins de semana. Definitivamente, sinto que estamos obtendo melhores resultados. Temos que continuar nos esforçando."

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Além de a equipe estar dando passos positivos, Hamilton também ficou satisfeito com o relacionamento crescente que está tendo com o staff ferrarista desde que saiu da Mercedes, depois de ter tido as tão divulgadas brigas pelo rádio da equipe com seu engenheiro de corrida Riccardo Adami.

"Estou muito satisfeito com o progresso. Estou muito satisfeito com a direção. Meu engenheiro e eu estamos nos entendendo muito melhor em termos de configuração do carro. Eu estava muito mais feliz com o carro", acrescentou o piloto da Ferrari.

"A volta foi muito, muito boa até a última curva, com um pouco de subviragem. Não sei se foi a zebra que me deixou um pouco 'afastado', mas depois eu simplesmente perdi o controle. Acho que foi um pouco mais de um décimo, então, com certeza, isso teria me colocado na primeira fila", explicou Lewis.

Hamilton admitiu que, depois da emocionante vitória em casa no ano passado, conquistar o décimo triunfo no GP da Grã-Bretanha será uma tarefa difícil, mas parecia ter certeza de que daria o melhor de si.

"Tem sido incrível. Estar no carro vermelho aqui e ver os britânicos trocarem os trajes que tínhamos nos anos anteriores pelo vermelho e abraçarem o emblema da Ferrari é incrível. O apoio tem sido incrível. Minha família está aqui, o que é ótimo", seguiu o piloto da Inglaterra.

"Acho que será muito, muito difícil bater as McLarens ou as Red Bulls, mas quando há vontade, há um jeito, então vou dar tudo de mim amanhã. Sim, estou um pouco atrás de onde eu gostaria de estar, mas com esse público incrível, quem sabe?", completou o ídolo de Silverstone.

