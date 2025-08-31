O GP da Holanda de Fórmula 1 da Ferrari pode ser visto de duas perspectivas. Em 2023, a corrida holandesa em si foi um ponto de virada para a equipe que na época fez um balanço do que havia aprendido em uma pista que não era adequada para o carro naquela temporada. Hoje, por outro lado, ela serve como uma lição sobre como abordar o fim de semana - especialmente pelo acidente de Lewis Hamilton, que, enquanto fazia boa prova teve uma escapada que, segundo ele mesmo, foi 'inédita' em sua carreira.

É certo que o desempenho do SF-25 não foi empolgante, agravado pelo duplo abandono devido a acidentes envolvendo Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Em parte, no entanto, isso também se deve ao fato de que a pista holandesa não combina com as características do carro deste ano. Durante a temporada, de fato, o SF-25 demonstrou sofrer em curvas longas, onde é necessária muita carga na asa dianteira.

Zandvoort está repleto desses tipos de curvas e, como era de se esperar, as dificuldades apareceram desde o início do fim de semana, chegando com uma configuração que rapidamente se mostrou inadequada e forçou os engenheiros a mudar de rumo para colocar o carro de volta na pista, em uma tentativa de alcançar o pelotão. Em parte, a escolha valeu a pena, já que alcançaram o ritmo, mas sem brilhar na classificação.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Na primeira parte da corrida, Hamilton manteve a sétima posição, com um ritmo semelhante ao de seu companheiro de equipe, quinto depois de conseguir ultrapassar George Russell na primeira volta. O britânico também havia conseguido voltar quase à zona de DRS sobre seu compatriota da Mercedes depois de cerca de vinte voltas, mas sem ter a margem necessária para tentar uma ultrapassagem.

Foi nessa fase, no entanto, que as primeiras gotas de chuva começaram a cair e, embora Hamilton tenha sugerido que a equipe tentasse uma ultrapassagem para se livrar de Russell, a equipe optou por continuar, em parte para priorizar o pit stop de Leclerc, com o qual tentaria surpreender a Racing Bulls de Isack Hadjar pelo quarto lugar.

No entanto, justamente nesse momento ocorreu o erro do sete vezes campeão mundial, que perdeu seu carro além da linha branca na Curva 3, provavelmente mais escorregadia devido às gotas de chuva. O impacto com as barreiras foi inevitável e Hamilton não pôde fazer nada para salvar o carro.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: John Thys / AFP via Getty Images

Após a corrida, o britânico não se debruçou sobre a análise de sua corrida, limitando-se a algumas palavras com as quais queria enfatizar como, ao longo de sua carreira, raramente se envolveu em acidentes.

"Não tenho certeza... Senti que estava indo bem até aquele ponto, que o ritmo em comparação com Charles na minha frente era bom. Mas a traseira estava começando a se mover, tive um estalo na curva 3 e não consegui recuperar o carro. Não é normal que eu tenha esses acidentes e acabe fora da corrida. Não posso dizer muito mais", explicou Hamilton.

Logo depois da batida, ele revelou à Band que "nunca teve" uma saída de frente desse tipo. "Só aconteceu do nada, muito incomum, nunca tive um understeer desse. Então, não entendi", comentou o heptacampeão.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça a versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!