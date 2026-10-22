Lewis Hamilton acredita que ter saído da Mercedes e ter aberto oportunidade para Kimi Antonelli chegar à Fórmula 1 foi a decisão correta a ser tomada.

Ainda em 2024, Hamilton chocou o mundo ao confirmar que estava de saída da Mercedes no fim da temporada rumo à Ferrari. Na época, muito se especulou sobre o possível substituto do heptacampeão. Pouco depois, o time de Brackley anunciou Andrea Kimi Antonelli, o jovem de apenas 17 anos.

Dois anos depois, Antonelli vive seu primeiro 'match point' em relação ao título de 2026. Ao ser questionado sobre a possibilidade do italiano se sagrar campeão já neste fim de semana - e também à respeito da carreira de Kimi como um todo - Lewis destacou sua parcela de contribuição para que isso acontecesse.

"Quando eu estava lá [Mercedes], eu sabia quem me substituiria. O Kimi acompanhava a equipe com frequência, especialmente no meu último ano. Acredito que foi a decisão certa criar uma oportunidade para um jovem piloto e promissor. Ele já havia demonstrado seu talento em diversas categorias e sempre demonstrou entusiasmo, carisma e uma postura postiva diante de tudo", destacou.

"Sei que no primeiro ano é um desafio enorme para qualquer um assumir um lugar como esse, em uma equipe desse nível e começar a render logo de cara, lidando com todas as expectativas depositadas sobre seus ombros, as exigências e os compromissos necessários. Acho que ele lidou com tudo isso com muita naturalidade, tem sido fantástico acompanhar seu desempenho este ano. É algo extremamente impressionante e ele merece ser o campeão".

Por fim, o heptacampeão revelou que não se surpreendeu ao ver Kimi chegar à briga pelo título mundial apenas no seu segundo ano com a equipe, destacando todo o trabalho feito ao redor do italiano e como ele se integrou.

"Se me surpreendeu? Não exatamente. Como eu disse, já tínhamos conversado sobre isso antes de ele chegar. É claro que nunca se sabe exatamente como alguém vai reagir sob pressão até ver na prática, mas eu imaginava que ele lidaria bem com o peso. Ele está tirando tudo de letra e, apesar de ser jovem, tem uma alma bastante madura", encerrou.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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