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F1: Hamilton admite desobediência a ordem da Ferrari que causou rodada em Interlagos

Heptacampeão recusou chamada para pneus intermediários, perdeu o controle no trecho encharcado e pediu desculpas à Scuderia

Andrei Gobbo Guilherme Longo
Publicado:
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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

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Nas voltas finais do GP de São Paulo de Fórmula 1, começou a chover em Interlagos, forçando os pilotos a trocarem para os pneus intermediários. No entanto, Lewis Hamilton decidiu permanecer na pista com compostos lisos e, na subida dos boxes, rodou sozinho pelo acúmulo de água no trecho. 

O editor recomenda:

Após a corrida no Brasil, o heptacampeão mundial admitiu que desobedeceu uma ordem da Ferrari que poderia ter evitado o incidente.

 

"Foi muito frustrante", começou Hamilton, explicando o que causou o incidente. "Porque, sinceramente, naquelas condições escorregadias, eu estava mais rápido que o Lawson. Estava ganhando um segundo por volta em relação a ele".

"E eles [Ferrari] disseram, assim como na volta anterior, que as condições continuariam assim. Então, pensei: 'OK, posso continuar na pista nessas condições'. E, pouco antes da entrada no pit lane, eles disseram: 'box, box'".

"Eu estava logo atrás do Lawson, então tinha acabado de apertar o botão de [Modo] Ultrapassagem. E achei que as condições continuariam as mesmas. Então, pensei: “OK, não vou parar nesta [volta] agora”. Tudo bem. E então chego à curva 1 e a pista está encharcada".

Apesar de desobedecer a ordem da Scuderia, Hamilton deixou claro que não tinha a informação que a reta dos boxes estava completamente encharcada, o que causou a rodada.

"E, como não recebi essa informação, foi um pouco de azar. Depois, fiquei apenas seguindo o ritmo, tentando recuperar o controle do carro. Tive sorte de não ter batido no muro".

Pela rodada, que fez o carro atingir, de forma leve, o muro com a asa traseira, mas que não danificou o monoposto, Hamilton pediu desculpas à Ferrari.

"Peço desculpas à equipe por isso. Mas, no geral, acho que a equipe fez um ótimo trabalho neste fim de semana. Não tivemos o ritmo que queríamos".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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