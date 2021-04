Lewis Hamilton terminou o segundo treino livre para o GP de Portugal da Fórmula 1 nesta sexta-feira (30) com o melhor tempo, mas disse que lutou para encontrar o equilíbrio com seu W12.

As duas sessões de treinos realizadas na pista do Algarve viram Valtteri Bottas como o mais rápido no TL1 e Hamilton no TL2.

Em ambos os treinos, no entanto, foi Max Verstappen quem entrou entre os dois carros da Mercedes, confirmando assim o seu papel de principal rival do heptacampeão mundial.

O holandês parecia à vontade com o RB16B, enquanto Hamilton, apesar do melhor tempo com 1min19s837, parecia estar no limite e não totalmente satisfeito com o equilíbrio do seu carro.

No final da sessão, o piloto britânico queixou-se das condições escorregadias da pista.

“Hoje o vento estava muito forte. Todos lutaram e escorregaram muito, parecia que todos estavam lutando para encontrar o equilíbrio certo", disse.

"Com as condições de hoje é difícil dizer se os problemas estão relacionados com o carro ou com o vento, mas posso dizer que foi um verdadeiro desafio conseguir manter o carro na pista."

Hamilton criticou a escolha da Pirelli de trazer os compostos mais duros para Portugal.

As equipes podem usar os pneus C1, C2 e C3 neste final de semana.

“Quando viemos para cá em 2020, tínhamos compostos muito duros e parece que a mesma coisa aconteceu hoje. Este ano também temos pneus com uma composição ainda mais dura", disse.

"Acho que devíamos ter o C2, C3 e C4 à disposição, mas estamos todos na mesma situação."

O britânico destacou que além do vento, o aumento das temperaturas também teve um papel decisivo para o ritmo mais lento no segundo treino.

“Não houve uma evolução substancial da pista da manhã para a tarde devido às altas temperaturas que encontramos no TL2. Nos primeiros treinos livres a pista parecia melhor, enquanto à tarde tornava-se mais lenta devido ao calor e ao vento."

“Parece que vai ser difícil encontrar o equilíbrio certo e será interessante ver se este tempo se manterá estável durante todo o final de semana”.

Por fim, o atual líder do campeonato indicou mais uma vez Verstappen como o principal rival para a corrida no domingo e disse estar certo de que terá uma disputa acirrada com o holandês.

“Acho que lutaremos com a Red Bull no domingo", disse.

“De qualquer forma, temos muito tempo para melhorar as sensações com o carro, mas o mesmo vale para eles. No momento estamos muito próximos, como vimos nos dois primeiros fins de semana da temporada e é uma situação empolgante", concluiu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 2 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 5 / 14 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 6 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 8 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 9 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 2021: BRIGA de 'gato e rato' entre Mercedes e Red Bull nos treinos em Portugal | SEXTA-LIVRE

