Fórmula 1 GP da Itália

F1: Hamilton admite “enorme pressão” sobre ele e a Ferrari para Monza

Scuderia não pontuou no GP da Holanda devido a um duplo abandono

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:

Lewis Hamilton está sentindo a pressão antes de seu primeiro GP da Itália como piloto de Fórmula 1 da Ferrari. O heptacampeão admitiu que a Scuderia - especialmente ele próprio - está sob "uma enorme pressão" antes de sua corrida em casa, em Monza.

Monza não tem sido um terreno frutífero para o heptacampeão ultimamente; embora ele seja cinco vezes vencedor da corrida, seu último pódio no "Templo da Velocidade" data de 2019.

Mais importante ainda, a Ferrari ainda não venceu um GP nesta temporada, e Hamilton foi superado pelo companheiro de equipe Charles Leclerc durante toda a campanha até agora.

À medida que a aclamação inicial dos tifosi parece se transformar em ceticismo cauteloso sobre as habilidades duradouras do piloto de 40 anos, Hamilton está ciente de que precisa provar seu ponto de vista na casa da Ferrari.

"Obviamente, há uma enorme pressão sobre nós como equipe", admitiu o britânico. "Ainda mais para mim agora, porque não tive uma boa temporada. Na próxima semana, vamos tentar absorver toda a energia da torcida".

Este não será o primeiro GP de Hamilton na Itália como piloto da Ferrari, já que a etapa de Ímola aconteceu em maio; ele terminou em quarto lugar na ocasião. No entanto, Leclerc fez questão de ressaltar que seu novo companheiro de equipe ainda ficará "chocado" com a atmosfera de Monza.

"Acho que nossas primeiras experiências [em Monza como pilotos da Ferrari] serão muito diferentes porque Lewis já viveu muitos momentos incríveis", explicou o monegasco.

Race winner Charles Leclerc, Ferrari celebrates on the podium with the champagne

O vencedor da corrida Charles Leclerc, da Ferrari, comemora no pódio com champanhe

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Tenho certeza de que ele ainda ficará chocado com o quanto esta semana é especial, mas ele passou por muito mais do que eu passei naquela época. Quero dizer, eu acabei de sair da Sauber; vencer em Monza com a Ferrari foi simplesmente inacreditável. Foi tudo ao mesmo tempo e foi muito louco. Mas a experiência em Monza é única para todos os pilotos, especialmente para o primeiro".

"Eu só disse a ele que seria uma loucura e que a semana seria muito cansativa. É uma sensação estranha porque é cansativa, mas cheia de energia positiva de terça a domingo. Então, na verdade, você não sente o cansaço até terminar a corrida no domingo. E isso é muito positivo. Nós conversamos um pouco sobre isso e acho que ele está realmente ansioso".

Em termos de desempenho, Leclerc não está se sentindo excessivamente otimista, com uma pequena possibilidade da repetição de suas populares vitórias de 2019 e 2024, dado o quão dominante a McLaren tem sido.

"Espero que um de nós vença. Isso seria muito especial", ponderou. "Não acho que sejamos os favoritos, mas nunca se sabe. Quero dizer, a energia e a atmosfera lá são muito, muito especiais".

Reportagem adicional de Stuart Codling

