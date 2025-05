Antes do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, Lewis Hamilton admitiu que a mudança de equipe foi mais difícil do que ele esperava. Sua forma ainda não voltou ao normal e ele diz que enfrenta desafios de "todos os lados". Para o piloto britânico, esta será a sua primeira corrida na Itália com a Ferrari, portanto, é garantido que ele receberá um grande apoio, mas até agora, as primeiras seis rodadas não foram tão proveitosas quanto se poderia esperar.

"Eu esperava que fosse difícil, pois essa não foi minha primeira mudança de equipe. Cheguei com a mente extremamente aberta, mas não sabia o quão difícil seria. Eu só sabia que seria um desafio e atualmente estou enfrentando uma tarefa muito grande em todos os aspectos", explicou o britânico.

No entanto, o sete vezes campeão acredita que o trabalho em equipe na Ferrari é bom, mas é claro que eles ainda têm muito trabalho a fazer se quiserem melhorar. "O campeonato? Ainda há muito o que fazer. Mas, com base em anos de experiência, quando você está mais de 100 pontos atrás neste ponto da temporada e está correndo contra um carro dominante, você tem que assumir que não está necessariamente lutando pelo campeonato. Mas as coisas podem mudar, embora nunca tenhamos visto nada parecido com isso antes", disse ele, referindo-se à grande reviravolta.

Mas, além de sua própria adaptação e melhora na forma, Hamilton disse que também "era importante ver as melhorias que a equipe poderia fazer". Diz-se que a Ferrari tem novos elementos para Ímola, mas acredita-se que o impacto seja pequeno. O pacote maior poderá chegar em Barcelona, quando a FIA tornará mais rígidas as regras sobre asas dianteiras flexíveis.

"No momento, não posso dizer se seremos décimos, meio segundo ou um segundo mais rápidos até o final da temporada. Só queremos nos aproximar dos outros. E, como eu disse, temos que analisar todas as ideias no momento. Temos que ouvir e manter nossos olhos abertos. Temos de trabalhar com a expectativa e o objetivo de vencer."

"Esse continua sendo o objetivo todo fim de semana. Quando converso com os engenheiros, a pergunta é como vamos vencer. Se pudermos tirar um pouco mais dos pneus, do assoalho, se todos puderem encontrar meio décimo, talvez possamos atingir nossa meta."

Embora Hamilton tenha reconhecido que eles devem estar extremamente esperançosos, dada a situação atual, a chave para dar a volta por cima pode ser abordar cada fim de semana com uma atitude "positiva e agressiva". "Você tem que acreditar que podemos alcançar o objetivo. É assim que me sinto em relação a isso. Não chego pensando que estamos em sétimo e oitavo lugar. Mas é assim que as coisas são agora, mas isso não me faz mudar."

