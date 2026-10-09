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F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Britânico assume responsabilidade por escolha do plano de corrida na classificação para sábado e relata falta de aderência na traseira com pneus macios

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:

Lewis Hamilton admitiu ter feito a “escolha errada” ao definir o plano de corrida para o SQ3 da classificação para a sprint do GP de Singapura de Fórmula 1.

O editor recomenda:

A Ferrari conquistou a dobradinha na segunda fase do quali sprint, com Charles Leclerc na liderança e Hamilton três décimos atrás. No SQ3, a Scuderia optou por uma estratégia diferente da dos rivais na disputa entre os 10 primeiros, já que todos os carros trocaram dos pneus médios para os macios, conforme o regulamento.

Enquanto a McLaren e a Mercedes entraram na pista imediatamente e a Red Bull esperou até o último momento, Leclerc e Hamilton entraram na pista no meio da sessão de oito minutos – primeiro o monegasco, que teve tempo para uma segunda tentativa após uma volta de resfriamento, e depois o britânico, cuja única tentativa foi suficiente apenas para o sexto lugar. Ele ficou 0s546 atrás do tempo de referência de Max Verstappen.

“Estava indo bem no SQ1 e no SQ2, e então… Não sei bem o que deu errado”, comentou Hamilton. “Fizemos um plano de corrida um pouco diferente dos outros. Foi minha escolha, e acho que erramos nessa decisão".

“Mas, no fim das contas, o carro estava com muita saída de traseira naquela volta. Não sei se os pneus traseiros não estavam prontos ou se estavam superaquecendo, era difícil dizer, mas ele estava muito, muito instável, com muita saída de traseira, e simplesmente não foi uma boa volta no geral".

Quando lhe sugeriram que ele parecia “muito à vontade” com os pneus médios, Hamilton concordou: “Sim, com os médios estava bom. Mas era bem diferente com os macios. Muita aderência, mas só na dianteira e nenhuma na traseira".

“Pode ser uma questão de equilíbrio, mas, no fim das contas, é só que… Obviamente, eu tinha o ritmo nas duas primeiras sessões e, de repente, simplesmente não consegui acelerar. Por alguma razão, não tive aderência na traseira naquela última volta, então, é o que é".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Clive Mason / Getty Images

Leclerc foi novamente três décimos mais rápido que o heptacampeão mundial, conquistando o terceiro lugar no SQ3, e reconheceu a diferença no plano de corrida.

 “Sinceramente, isso não deveria servir de desculpa”, esclareceu o monegasco. “Acho que, em termos de ritmo puro, há três ou quatro corridas que perdemos um pouco do nosso desempenho bruto. Ainda não somos rápidos o suficiente para disputar com eles".

“Mas, mesmo assim, sinto que há potencial no carro. Para amanhã, talvez com alguns ajustes finos, possamos estar na briga pela pole [da corrida principal]. Não está tão ruim, mas ainda nos falta um pouquinho".

Quando lhe disseram que ele ainda estava “bem na briga” com a terceira posição no grid do sprint, Leclerc acrescentou: “Não é uma posição ruim para largar, mas em uma pista como essa, você realmente quer largar em primeiro. Ultrapassar vai ser muito difícil. Então, vamos ver".

“Mas, no fim das contas, é apenas a corrida sprint. Teremos que dar conta do recado amanhã na classificação", concluiu Leclerc.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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