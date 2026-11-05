Uma semana após a polêmica no GP do México de Fórmula 1, Lewis Hamilton sustenta que a Ferrari precisa de conversas internas para acertar suas regras de disputas internas, enquanto diz concordar com visões externas de que Charles Leclerc pega mais pesado nas disputas com ele do que com pilotos de equipes rivais.

Hamilton e Leclerc tiveram uma disputa dura na primeira volta da corrida do fim de semana passado no México, com ambos os pilotos saindo da pista na Curva 4, o que acabou dando a Max Verstappen uma oportunidade de ouro para arrebatar a vitória, custando à Ferrari uma possível dobradinha.

O heptacampeão ficou indignado com a forma dura como Leclerc travou a disputa logo na largada, para então o monegasco permanecer definitivamente à frente ao cortar a pista na Curva 4. Leclerc recebeu apenas uma punição de cinco segundos por obter uma vantagem duradoura, com atenuantes reduzindo o que seria uma punição de 10 segundos.

A briga deles no México alimentou ainda mais as sugestões de que Leclerc parece disputar contra seu companheiro de equipe de forma mais dura do que contra qualquer outro, depois de um GP de Singapura em que Leclerc aliviou na largada apesar de estar totalmente por dentro em relação ao pole position Max Verstappen.

Leclerc, no entanto, disputou duro com o holandês no GP dos EUA em Austin, ultrapassando o piloto da Red Bull por fora nos Esses de COTA.

Quando perguntado se a visão de Leclerc disputar com ele de forma mais dura do que com outros pilotos é algo que Hamilton também notou, o heptacampeão mundial respondeu: "Sim. Eu vejo o que vocês veem. Em Singapura, ele estava totalmente por dentro na Curva 1, tinha conquistado a liderança, e aliviou. Foi definitivamente diferente".

"Mas, quero dizer, se você olhar para os companheiros de equipe, foi a mesma coisa com Sebastian [Vettel]. Foi a mesma coisa com Carlos [Sainz]".

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Com os ânimos exaltados, Hamilton exigiu conversas para esclarecer as regras de disputa da equipe e alertou para "grandes problemas" para o time. O Motorsport.com apurou que o chefe de equipe Fred Vasseur conversou brevemente com ambos os pilotos, embora separadamente, depois de sentir que os acontecimentos do México mostraram falta de respeito para com o quadro de 2000 pessoas da equipe.

Mas, com Vasseur tendo viajado de volta para a Europa entre as corridas e Leclerc passando tempo com sua família após o nascimento de sua filha, Hamilton diz que ainda são necessárias mais conversas.

"Naturalmente, eu estava frustrado, e ainda estou frustrado", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com se vê os acontecimentos do México de uma forma diferente agora que tiveram tempo para esfriar os ânimos. "Então, conversas precisam acontecer. Nós as teremos quando o tempo permitir".

"Tivemos uma oportunidade de vencer pela equipe. A equipe fez um trabalho tão incrível ao trazer melhorias este ano, e acho que eles fizeram um trabalho incrível. Marcamos mais pontos do que qualquer outra equipe nas últimas três ou quatro corridas. Poderíamos facilmente ter conseguido uma dobradinha, então definitivamente temos que trabalhar para garantir que isso não aconteça novamente."

Hamilton também recebeu críticas por pressionar publicamente para que seu companheiro de equipe recebesse uma punição maior do que os cinco segundos que cumpriu no pitstop, já que cortar a pista deu a Leclerc uma vantagem muito maior que isso em um circuito onde ultrapassar se mostrou extremamente difícil.

Mas o piloto de 41 anos disse que "não serei silenciado". "Eu realmente não me importo com o que todo mundo sente sobre o que eu disse. Sou transparente com meus sentimentos, e digo como me sinto no momento", disse ele.

"Eu vi uma publicação em que alguém dizia que as coisas que estou dizendo são calculadas, e eu só quero rebater isso com o fato de que, quando você está na corrida, sua frequência cardíaca fica em torno de 170. Você está dirigindo a 300 km por hora. Você não tem tempo para calcular o que está dizendo e pensar no que a mídia vai escrever, você não pensa nisso".

"Claro, há algumas vezes em que você diz coisas e talvez possa se arrepender depois, mas eu não, e nunca vou me desculpar por ser autêntico e real. Não vou ser silenciado. Eu nunca, nunca fui silenciado. Não me pediram para não dizer nada [pela equipe], e é simplesmente assim".

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