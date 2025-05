Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, revelou suas expectativas para encontrar a festa da torcida fanática da Ferrari em sua primeira corrida na 'casa da Scuderia', em Ímola. Além disso, comentou sobre a pressão exercida pelo público italiano por melhores resultados.

"Não estou sentindo a pressão, mas cheguei à Itália na terça-feira de manhã" começou Hamilton, em conversa com veículos de mídia italianos. "O tempo está lindo e me fez lembrar dos meus tempos de juventude, quando eu estava aqui andando de kart, que foram alguns dos dias mais memoráveis da minha vida".

"Eu costumava voar para Parma e correr no circuito de Parma, que fiquei arrasado com a demolição. Viajei para Lonato, Jesolo, Sarno... Não me lembro de todas as outras que visitamos, mas havia muita pizza e massa naquela época. É uma grande alegria poder vir e trabalhar aqui".

O britânico também revela que também espera visitar outros destinos 'badalados' do país mediterrâneo: "Não tive tempo, mas há outros lugares que quero conhecer. Nunca estive em Florença. Para ser sincero, na maioria das vezes em que fui a Roma, era como entrar e sair. Ainda não vi Roma e realmente quero ir e conhecer. Ainda há muito para ver, espero que no futuro".

Sobre a festa dos tifosi e a pressão do público italiano para melhores resultados na F1, Hamilton afirmou que também deseja melhorar, mas que o processo é longo.

"O que estou animado para ver? Obviamente, tenho corrido aqui ao longo dos anos, então sempre vi muita festa [da torcida]. Mas é diferente fazer parte desta equipe e receber isso. Por isso, estou ansioso. Não estou me sentindo, como disse, não sinto pressão necessariamente. Vejo a paixão e o desejo de sucesso".

"Acho que estamos alinhados nesse aspecto. Acho que o importante é pedir paciência às pessoas. Eu não sou a pessoa mais paciente. Todos nós queremos isso agora, mas o fato é que vai levar tempo para chegarmos onde precisamos estar".

