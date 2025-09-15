F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"
Heptacampeão relembrou período ao lado do finlandês e elogiou escolha da Cadillac
Lewis Hamilton, sete vezes campeão da Fórmula 1, apoiou a mudança de Valtteri Bottas para a Cadillac em 2026, explicando que sente falta de trabalhar com o piloto finlandês.
Hamilton correu ao lado de Bottas de 2017 a 2021 na Mercedes. Após esse período, o finlandês mudou-se para a Alfa Romeo (atual Sauber) em 2022, onde permaneceu até o final de 2024. Depois de deixar uma vaga de piloto em tempo integral, Bottas retornou à Mercedes como reserva.
A Cadillac, que está se juntando à categoria como a 11ª equipe em 2026, anunciou recentemente que Bottas seria um de seus titulares, ao lado do também veterano Sergio Pérez.
"Não preciso dizer nada sobre seu talento, porque ele demonstrou isso ao longo de sua carreira", explicou Hamilton quando perguntado sobre o que achava da escolha da equipe americana. "Mas [eles estão] recebendo um dos finlandeses mais honestos, provavelmente o mais engraçado, eu imagino, e simplesmente a pessoa mais genuína com quem se pode trabalhar. Sinto falta de trabalhar com ele".
"Acho que eles escolheram os caras certos. Obviamente, veremos com Sergio também, ele tem uma grande experiência. Esse conhecimento que os dois trazem de duas grandes equipes os ajudará a progredir mais rapidamente", continuou.
Bottas viu potencial na "visão de longo prazo" da Cadillac, que será liderada pelo chefe da equipe, Graeme Lowdon.
Valtteri Bottas, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Desde o momento em que comecei a conversar com a Cadillac, senti algo diferente - ambicioso, mas também fundamentado", disse o finlandês na época do anúncio. "Este não é apenas um projeto de corrida. É uma visão de longo prazo. Não é todo dia que se tem a chance de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a transformá-lo em algo que realmente pertence ao grid da F1".
"Tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipes do mundo e já posso ver o mesmo profissionalismo e fome aqui. Esta é uma marca icônica com um grande legado no automobilismo americano, e fazer parte da história quando ela entra no cenário mundial da F1 é incrivelmente especial para mim", continuou.
"Estou ansioso para representar o espírito americano de corrida nos maiores circuitos do mundo. Também gostaria de agradecer à Mercedes pelo apoio inabalável e pelo espírito esportivo que facilitou essa etapa tão emocionante", concluiu.
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Ex-Ferrari sugere que dupla Hamilton-Verstappen na Scuderia "seria sensacional"
F1: Vasseur "espera" que Hamilton suba ao pódio em 2025
F1: Rosberg defende ordens de equipe da McLaren e compara com disputa com Hamilton em 2016
F1 - Sainz comenta arrependimento em ter deixado a McLaren: "Estaria brigando pelo campeonato"
F1: Há 25 anos, Schumacher chorava após igualar Senna; Ralf relembra
F1: Vasseur admite que aposta da Ferrari com Hamilton em Monza não funcionou
Últimas notícias
Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários