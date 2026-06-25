F1: Hamilton apoia Neymar após retorno à Seleção
Jogador de futebol quebrou o jejum de 981 dias sem defender a camisa verde e amarela
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Não é nenhum segredo que Lewis Hamilton e Neymar Jr. são "parças" - apelido que ganharam em 2016, quando começaram a se aproximar. A estrela da Fórmula 1 e o jogador de futebol costumavam ser vistos juntos em partidas, festas e comemorações.
Nos últimos anos, os dois não apareceram juntos em muitas ocasiões, mas a amizade não esfriou. Na quarta-feira (24), Neymar voltou aos gramados, defendendo a camisa do Brasil na Copa pela primeira vez em 2026 e recebeu o apoio de diversos nomes grandes do esporte.
O jogador de futebol encerrou um jejum de 981 dias sem atuar pelo Brasil e celebrou o momento com uma postagem nas redes sociais. Na legenda, Neymar optou por uma frase simples, mas impactante: "Remember who you are" [Lembre-se quem você é].
Caso você não se lembre, essa frase também foi usada por Hamilton depois de vencer pela primeira vez com a Ferrari no GP de Barcelona. Essas palavras foram emblemáticas em ambos os casos; apesar de Neymar não ter marcado nenhum gol, o público clamava pela entrada do camisa #10.
Inclusive, Hamilton chegou a comentar na postagem de Neymar - "Sempre" - e também compartilhou as fotos do amigo no Story, mostrando seu apoio ao jogador de futebol.
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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