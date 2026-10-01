F1: Hamilton apoia Vasseur, mas afirma que existem áreas na Ferrari que precisam "olhar para o futuro"
Heptacampeão ainda lamentou ver como que comentários externos afetam pessoas importantes dentro da equipe
O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton veio a público defender o atual chefe da Ferrari, Fred Vasseur, após rumores sobre uma possível demissão do francês. Mas o britânico alertou que certos setores da equipe precisam "olhar para o futuro", em busca do retorno às vitórias.
Os últimos dias foram de tempestade na Ferrari, com diversos rumores vindos da imprensa europeia de que o futuro de Vasseur à frente da Scuderia estava em xeque, devido a um relacionamento tenso com a cúpula da marca italiana.
A Ferrari chegou ao ponto de divulgar à imprensa uma nota apoiando Vasseur, confirmando que vê nele o cara ideal para liderar a equipe de volta às vitórias.
Em entrevista aos jornalistas antes do GP do Bahrein na Malásia, Hamilton também defendeu Vasseur.
"Estrutura é muito importante, estabilidade também. No fim das contas, ter todos andando na mesma direção é chave em qualquer negócio. Acredito que Fred tenha total apoio".
Questionado sobre como que esses rumores impactam Vasseur, Hamilton diz acreditar que isso não muda muito para o francês. Mas o heptacampeão aproveitou a oportunidade para 'cutucar' a Ferrari, afirmando que, enquanto o chefe não precisa ser trocado, outras áreas merecem uma análise melhor.
"É melhor perguntar para ele. Não sei quanto que isso muda [para ele]. Parece que há sempre um foco muito grande em uma única pessoa em um único papel aqui. Vocês viram que várias pessoas passaram pelo papel de Fred, mas ele é um líder fantástico. Ele realmente é o cara a levar essa equipe na direção correta".
"Porém. há uma estrutura que está em vigor há algum tempo que, de uma forma ou outra, precisa olhar para o futuro. Há também pessoas acima de Fred, não é sobre uma pessoa apenas. Fred tem que liderar a equipe. Ele ajudou a fazer mudanças no ano passado. Ele nos ajudou a subir para o vice-campeonato de Construtores. É um grande avanço em relação ao ano passado".
"Nosso déficit está apenas no motor, e isso não é algo que escondemos. Sabemos que todo fim de semana temos um déficit de quatro décimos nas retas, quando não de seis. Estamos cientes disso, e isso é algo que temos que focar. Eles estão dando o melhor para resolver isso para o próximo ano".
"Para mim, é frustrante ver toda essa negatividade, porque você vê outras pessoas cometendo erros e ninguém realmente fala muito sobre isso. Cometemos os mesmos erros e não somos perfeitos, sabemos que não somos. É dez vezes pior para a Ferrari por algum motivo. Mas isso é esperado, já que somos a melhor marca aqui, a mais icônica de longe".
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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