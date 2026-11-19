Mesmo com grande parte do seu sucesso na era V6 turbo-híbrida da Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton acredita que o modelo atual de motores deve em relação aos seus antecessores e, por isso, defende o retorno dos V8.

A conversa sobre os V8 tomou conta do paddock depois que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, publicou na terça-feira um teaser no Instagram com áudio de V8 e a legenda: "Vocês falaram, nós ouvimos. V8s em breve."

Canais oficiais da FIA publicaram brevemente e depois apagaram gráficos que faziam referência a um acordo de princípio para 2030, após uma reunião entre o órgão regulador, a Formula One Management e as fabricantes de motores.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Questionado em Las Vegas sobre como se sentia em relação a um possível retorno dos V8 em 2030 ou 2031, Hamilton apontou diretamente para a perda do barulho desde que a F1 aposentou seus V8 de 2,4 litros naturalmente aspirados após 2013.

"Depende de como eles o projetarem, em termos de regulamento, e de voltar ao bom som, porque isso, acho, tem feito falta desde que estamos na era V6", disse Hamilton. "Sim, tragam de volta o escapamento pequeno e recuperem aquele som, mas você poderia ter isso, e desde que não tenhamos o motor morrendo no meio da reta, acho que seria melhor".

Corrigindo a queda de potência de 2026

A reclamação de Hamilton sobre motores perdendo rendimento na reta mira o maior ponto problemático das regras de 2026. Com os atuais híbridos V6 de 1,6L dependendo fortemente de um MGU-K de 350 kW, os pilotos frequentemente atingem os limites de entrega de energia e perdem o impulso elétrico bem antes das zonas de frenagem — um problema que será amplificado na reta de 1,9 quilômetro da Strip de Las Vegas.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mesmo que os V8 retornem, eles não serão iguais aos motores naturalmente aspirados com os quais Hamilton competiu quando estreou em 2007 e conquistou seu primeiro título em 2008.

A estrutura em discussão prevê um V8 turboalimentado de 2,1 litros funcionando com combustíveis sustentáveis, combinado a um motor híbrido muito menor, de 100 kW, para reduzir custos e diminuir o peso da unidade de potência.

Nada está finalizado ainda. As fabricantes — Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Honda, Audi e Cadillac — devem se reunir novamente em Las Vegas na sexta-feira e depois no Catar para alinhar uma proposta unificada antes de apresentá-la ao Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA em Xangai em 10 de dezembro. Com o atual ciclo de motores programado até 2030, lançar os V8 em 2030 em vez de 2031 exigiria encurtar as regras existentes em um ano.

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