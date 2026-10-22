F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA

Na Fórmula 1 desde 2007, Lewis Hamilton já não se surpreende facilmente e, nos últimos 19 anos, viu a Red Bull passar por diferentes fases, tendo inclusive sido seu rival direto em 2021. No entanto, a capacidade do time austríaco de contrariar qualquer expectativa ainda chama atenção do heptacampeão.

O heptacampeão chega para o GP dos Estados Unidos com uma Ferrari que recuperou parte da competitividade, mas que continua tendo um problema chamado Red Bull. Verstappen venceu as duas últimas corridas e, como se não bastasse, agora parece ter uma vantagem que vai além da aerodinâmica.

Questionado esta quinta-feira em Austin sobre as possibilidades da Ferrari e sobre as declarações de Isack Hadjar, que considerou o carro de Maranello o mais veloz do grid, Hamilton aproveitou para homenagear o trabalho dos rivais.

"Acho que Isack é um piloto incrível, mas temos opiniões diferentes. A Red Bull fez um trabalho extraordinário durante muitos anos e não deixa de me surpreender", reconheceu.

O britânico relembrou como, quando era mais jovem, duvidava que a Red Bull pudesse alcançar fabricantes com tanta história como a Ferrari ou a McLaren. "Pensava que não havia qualquer possibilidade de fazerem o mesmo que essas equipas com tanta tradição. Mas fizeram-no, provaram que eu estava errado e continuaram tendo muitíssimo sucesso".

A verdadeira surpresa, no entanto, chegou em 2026, com a estreia do motor desenvolvido pela RedBullPowertrains junto com a Ford.

"Pensei que era impossível que alguém pudesse construir um melhor do que a Mercedes ou a Ferrari, tendo em conta os recursos, experiência e conhecimentos. Mas, mais uma vez, provaram a todos nós que estávamos errados. Construíram o melhor motor", falou.

Para além dos elogios, Hamilton tem motivos para se preocupar. Segundo ele, a Red Bull conseguiu praticamente eliminar uma das principais vantagens que a Ferrari tinha mantido até agora: "Na última corrida eles eram tão rápidos como nós em todas as curvas, que tinha sido nosso ponto forte. Agora se igualaram a nós nas curvas e são três ou quatro décimos mais rápidos nas retas".

"Temos uma melhoria muito pequena, de aproximadamente meio décimo. Não acredito que isso nos permita compensar necessariamente essa diferença", admitiu.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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