Lewis Hamilton não conseguiu bater seu rival pelo campeonato Max Verstappen na classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, realizada neste sábado (11). O heptacampeão ficou com a segunda colocação, a três décimos do holandês, em mais uma batalha tática entre Red Bull e Mercedes que, segundo o britânico, continuará na corrida.

Apesar de não conseguir a ponta, o piloto da escuderia alemã largará de pneus médios, contra compostos macios do rival, o que geralmente dá uma vantagem para os pit stops na prova. Segundo ele, alcançar os tempos da equipe austríaca nas condições deste sábado foi 'impossível'.

"Em primeiro lugar, Max fez uma ótima volta hoje", disse Hamilton nas entrevistas após a sessão. "Simplesmente não podíamos competir com aquele tempo. Parecíamos muito fortes nos treinos, mas não conseguimos responder. No entanto, estamos em uma posição favorável, ainda mais com nossos pneus. Espero que possamos fazer uma boa corrida." Apesar dos médios colocarem a Mercedes em uma boa posição contra Verstappen, os carros da escuderia tiveram problemas ao longo de todo ano em aquecerem os compostos, independente da gama. Na classificação, isso a trouxe problemas mais uma vez. "Como você viu, na primeira volta eu perdi um pouco de tempo na Curva 5, mas a última foi boa e limpa, eu só não consegui ir mais rápido", relembrou Hamilton. "Não sei se foi por causa dos pneus, ou o que quer que seja, mas mesmo assim, não consegui bater aquele tempo que ele fez hoje. Ele mereceu totalmente." "Estou na primeira fila e temos a diferença entre os compostos, mas estou grato por poder ver onde ele está! Então, podemos tentar planejar a partir daí", concluiu o heptacampeão.

F1 AO VIVO: A BRIGA de HAMILTON e VERSTAPPEN pela pole e tudo da classificação em ABU DHABI | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: