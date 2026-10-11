F1: Hamilton assume culpa por erro de estratégia no GP de Singapura

Lewis Hamilton assumiu a responsabilidade pela estratégia no GP de Singapura de Fórmula 1, depois que a decisão de não parar nos boxes sob um safety car virtual lhe custou caro.

O VSC foi acionado pela direção de prova na volta 39, quando Lance Stroll parou devido a um suspeito problema de embreagem em seu Aston Martin. Hamilton já havia completado 21 voltas com pneus macios, enquanto Charles Leclerc estava em um stint de 15 voltas com médios. Porém, apenas o monegasco aproveitou o VSC para uma segunda parada.

As Ferraris, que vinham em segundo e terceiro, poderiam facilmente ter feito uma parada dupla, já que estavam separadas por 4,4 segundos e passavam pelas curvas 10-11 quando o VSC foi acionado.

No fim das contas, foi o próprio Hamilton quem decidiu permanecer na pista para um stint gigantesco de 44 voltas com pneus macios. A ideia não foi boa, pois ele caiu para sexto, atrás até de Oscar Piastri, que precisou parar após o VSC devido a um furo no pneu.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

O heptacampeão terminou quase 46 segundos atrás do companheiro de equipe, com sua decisão tática lhe custando, portanto, cerca de 41,5 segundos.

“Desculpem, pessoal”, disse Hamilton pelo rádio após a corrida. “Decepcionei vocês hoje com essa estratégia. Foi decisão minha e perdi pontos valiosos para nós. Vou tentar compensar na próxima. Mas foi um ótimo trabalho no pitstop".

O engenheiro de corrida Carlo Santi respondeu: “Entendido, obrigado Lewis".

O piloto britânico foi posteriormente levado ao centro médico após se sentir mal, informou a Sky Sports, e recebeu autorização para não participar dos compromissos com a imprensa após a corrida.

O chefe de equipe Fred Vasseur explicou à F1TV que a Ferrari dividiu as estratégias dos carros na largada, com Leclerc, na primeira fila, usando macios em vez de médios, para tentar roubar a liderança de Max Verstappen, algo que o monegasco quase conseguiu.

Respondendo sobre a decisão sob VSC, Vasseur acrescentou: “A chamada era parar os dois e Lewis decidiu ficar na pista. Acho que foi um erro no geral. Teríamos chegado em P2 e P3 hoje, mas ele se desculpou pela estratégia que pedimos que ele seguisse e ele não seguiu".

O mau resultado de Hamilton significa que sua vantagem sobre o agora quarto colocado Verstappen na classificação de pilotos diminuiu para oito pontos, após a primeira vitória do holandês em Singapura.

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