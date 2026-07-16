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Heptacampeão e empresária curtiram um fim de semana de férias nos Estados Unidos

Livia Veiga
Publicado:

Lewis Hamilton passou o último fim de semana em clima de romance ao lado de Kim Kardashian, aproveitando alguns dias longe do caos da Fórmula 1 para descansar e recarregar as energias após mais um pódio em Silverstone.

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O casal curtiu o verão norte-americano na casa à beira do lago da família Kardashian, onde os filhos da socialite também estiveram e, inclusive, aproveitaram um dia de motocross com o heptacampeão.

Entre os cliques sob a legenda "Abrace quem você ama", o piloto mostrou diversos momentos de carinho com a empresária, inclusive os dois abraçadinhos depois de Hamilton surfar.

Saint, de 10 anos, Chicago, de seis, e Psalm, de cinco, são os enteados que aparecem nos registros, deixando North West de fora dos momentos, mas a adolescente de 13 anos estava presente na viagem, de acordo com postagens de outros membros da família Kardashian.

 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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