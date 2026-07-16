F1 - Hamilton assume romance com Kim Kardashian: "Abrace quem você ama"
Heptacampeão e empresária curtiram um fim de semana de férias nos Estados Unidos
Lewis Hamilton passou o último fim de semana em clima de romance ao lado de Kim Kardashian, aproveitando alguns dias longe do caos da Fórmula 1 para descansar e recarregar as energias após mais um pódio em Silverstone.
O casal curtiu o verão norte-americano na casa à beira do lago da família Kardashian, onde os filhos da socialite também estiveram e, inclusive, aproveitaram um dia de motocross com o heptacampeão.
Entre os cliques sob a legenda "Abrace quem você ama", o piloto mostrou diversos momentos de carinho com a empresária, inclusive os dois abraçadinhos depois de Hamilton surfar.
Saint, de 10 anos, Chicago, de seis, e Psalm, de cinco, são os enteados que aparecem nos registros, deixando North West de fora dos momentos, mas a adolescente de 13 anos estava presente na viagem, de acordo com postagens de outros membros da família Kardashian.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard
F1 - Hamilton: 'Desde que deixei de usar o simulador, estou mais rápido'
F1: Hadjar largará do fundo do grid na Bélgica devido a trocas na unidade de potência
F1 - "Não será a mesma Spa": Como carros de 2026 irão se comportar na Bélgica?
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.