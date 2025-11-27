Andrea Kimi Antonelli foi promovido para a equipe da Mercedes após a saída de Lewis Hamilton em 2025, marcando sua estreia na Fórmula 1. A temporada de estreia do novato foi de altos e baixos, com três pódios em GPs. O heptacampeão avaliou a temporada do piloto italiano e afirmou que está "muito feliz" com a evolução dele.

Após Lewis anunciar o fim de sua parceria de mais de uma década com a escuderia das 'Flechas de Prata', a busca por um novo piloto para 2025 fez Toto Wolff se voltar para a promessa Antonelli, membro da academia de pilotos da Mercedes que havia vencido a FRECA em 2023 e que já estava disputando a F2 em 2024.

Em Monza, mesmo após uma forte batida no primeiro treino livre, o jovem italiano foi anunciado como piloto para a temporada de 2025.

Antes do GP do Catar, Hamilton foi questionado sobre a evolução de seu substituto na Mercedes. O britânico da Ferrari se demonstrou orgulhoso da temporada de Kimi.

"Eu não trabalhei com o Kimi, mas estou gostando de vê-lo crescer como homem e piloto e acho que ele fez um trabalho incrível este ano, especialmente na segunda metade da temporada, quando realmente elevou seu nível. Então, estou muito feliz em ver isso e temos uma ótima relação", disse Lewis.

