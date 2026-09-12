VÍDEO F1: Hamilton bate no TL3 do GP da Espanha, discute com a Ferrari e 'arrasta' carro

Nos primeiros 25 minutos do TL3 do GP da Espanha de Fórmula 1 disputado neste sábado (12), Lewis Hamilton sofreu uma batida na curva da entrada dos boxes do circuito de Madrid, enquanto se preparava para iniciar mais uma volta rápida. O incidente o obrigou a se retirar da sessão, mas a insistência ele em continuar chamou a atenção do público.

Foi possível notar pelas imagens de transmissão que parte de sua asa ficou presa na roda dianteira direita, que não girava mais e se arrastava. A Ferrari orientou, mais de uma vez, para que ele estacionasse, enquanto o treino ficava sob bandeira vermelha, mas ele contestou e disse que conseguiria retornar aos boxes para resolver o problema e, assim, não abandonar.

No fim, com o temor de que o contato da asa com o pneu e o arrasto pela pista poderia danificar o assoalho do carro de Hamilton, ele 'cedeu' e, assim, ficou fora do restante do TL3.

Todo o processo fez com que os pilotos perdessem quase 20 minutos de treino. Na altura do acidente, alguns já registravam tempos melhores do que os do TL2 e TL1, como seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que liderava a tabela de tempos naquela altura, e Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.

Apesar de não ter completado o TL3, Hamilton deve participar da classificação normalmente, prejudicado 'apenas' pelo fato de não ter o treino completo no novo circuito de Madrid. Ele foi quarto colocado no TL1 e terceiro no TL2.

Por ter permanecido na pista e ignorado os avisos pelo rádio da Ferrari, o heptacampeão será investigado pelos comissários da FIA e, com isso, pode receber uma punição antes do treino classificatório, marcado para as 11h no horário de Brasília.

Confira a 'discussão' completa entre Hamilton e Ferrari no TL3 do GP da Espanha

Carlo Santi (engenheiro de Hamilton): "Modo aquecimento, modo aquecimento, por favor. Se você estiver preso, desligue, se estiver preso, desligue. Pare o carro, pare o carro, pare o carro".

Hamilton: "O carro ainda está andando".

Santi: "Você tem a asa (dianteira) debaixo das rodas. Pare no lugar mais seguro, no lugar mais seguro possível, assim que você ver uma saída".

Hamilton: "Se eu conseguir voltar, eu volto. Se não, saio em segurança".

Santi: Temos um furo no pneu dianteiro direito. Pare o carro".

Hamilton: "Eu consigo ver isso. Consigo ver isso".

Santi: "Pare o carro na primeira saída que você encontrar. O diretor de corrida está pedindo que você pare o carro no lugar mais seguro possível".

Hamilton: "Eu posso voltar (aos boxes) em segurança!"

Santi: "Eles falaram com a gente, falaram com a gente, é um pedido formal, nos mandaram parar no lugar mais seguro possível. Pare antes da Curva 12, à esquerda. Pare à direita no traçado".

Hamilton: "Mas eu posso voltar em segurança. Ok, estou parando o carro".

Santi: "Desligue o motor e P0, por favor. Motor desligado e P0".

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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