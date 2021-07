Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 realizou a sessão de classificação em Silverstone, mas definindo o grid de largada para a corrida sprint do sábado, e não o GP da Grã-Bretanha do domingo. No final, quem garantiu a "pole position" para a primeira sprint da história foi Lewis Hamilton, batendo Max Verstappen no Q3.

Com a mudança no formato para este fim de semana, devido à corrida sprint, a classificação deixa de definir o grid de largada para o GP do domingo, passando a formar a ordem para a nova corrida, que será realizada no sábado. O pole position da etapa fica com o vencedor da sprint.

No único treino livre do dia, realizado mais cedo nesta sexta, Max Verstappen voou e liderou o TL1 com folga, terminando quase oito décimos a frente de Lewis Hamilton, que ainda teve Lando Norris em seu caminho, ficando apenas um milésimo atrás do piloto da McLaren.

Q1

As primeiras voltas rápidas do dia não demoraram a aparecer, com boa parte do grid saindo dos boxes ainda nos cinco primeiros minutos.

No final da regressiva de 18 minutos, Verstappen garantiu com folga a liderança do Q1, marcando 01min26s751. Hamilton entregou uma boa volta no final para garantir a segunda colocação, ficando a apenas 0s035 do rival. Leclerc foi o terceiro, Pérez o quarto e Ricciardo o quinto. Completaram o top 10: Sainz, Ocon, Norris, Bottas e Vettel.

Foram eliminados no Q1, garantindo as posições de 16º a 20º na corrida sprint, respectivamente: Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Hamilton começou bem, e deixou a impressão de que poderia liderar pelo menos a primeira parte do Q2, mas Verstappen entregou um último setor voador para superar o rival direto na luta pelo título.

Mesmo assim, Hamilton deu a resposta nos segundos finais, garantindo a liderança do Q2 e colocando mais fogo na disputa pela "pole position" da corrida sprint. O heptacampeão marcou 01min26s023, superando Verstappen por 0s292. Já Bottas completou o top 3, a 0s741 do companheiro de Mercedes.

Completaram o top 10, garantindo a vaga no Q3: Sainz, Leclerc, Pérez, Russell, Vettel, Ricciardo e Norris.

Foram eliminados no Q2, garantindo as posições de 11º a 15º na corrida sprint, respectivamente: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi e Lance Stroll.

Vale lembrar uma particularidade deste fim de semana: com a chegada das corridas sprint, a regra de pneus para a largada da corrida com base na melhor volta do Q2 deixa de existir. No sábado, todos correm de pneus macios e, no domingo, os pilotos têm escolha livre de compostos para largar.

Q3

Após a primeira rodada de voltas, Hamilton era o mais rápido, com 01min26s134,, ficando 0s172 à frente de Verstappen, que reclamou no rádio que a asa dianteira não se comportou como deveria. Na disputa dos segundos pilotos, Bottas era o terceiro e Pérez o quarto.

No final, nem Hamilton nem Verstappen melhoraram seus tempos e o heptacampeão bateu o rival na luta pela primeira posição da corrida sprint da história da F1. Completaram o top 10: Bottas, Pérez, Leclerc, Norris, Ricciardo, Russell, Sainz e Vettel.

A Fórmula 1 volta a Silverstone no sábado, para o segundo e último treino livre do final de semana antes da primeira corrida sprint da história da categoria. As sessões estão marcadas para 8h e 12h30, respectivamente, no horário de Brasília. Enquanto o TL3 será transmitido apenas pelo Bandsports, a Sprint também terá exibição da Band.

E amanhã, assim que rolar a bandeira quadriculada para a corrida sprint, tem mais uma edição do Q4, que vai analisar tudo sobre a novidade da F1 e projetar a corrida do domingo. O programa terá a participação especial dos jornalistas Bruno Tarulli, do site Campeones e de Lucas Santochi, do Projeto Motor. Não perca!

Veja como ficou o grid de largada:

