F1: Hamilton bloqueia ex-campeão do UFC após vídeo em caçada

Fora das pistas da Fórmula 1, Lewis Hamilton é conhecido por ser um ativista da causa animal, e esse posicionamento acabou gerando um 'choque' entre o heptacampeão e o ex-lutador de UFC Jon Jones. O atleta americano revelou recentemente ter sido duramente criticado e bloqueado pelo piloto nas redes sociais após publicar vídeos de uma caçada.

O caso, contado por Jones durante participação no podcast ALF Global, aconteceu há alguns anos durante uma viagem do lutador com veteranos do Exército dos Estados Unidos. Na ocasião, o grupo utilizou fuzis para abater porcos selvagens do alto de um helicóptero. A atitude revoltou o piloto da Ferrari.

Antes de romper contato e deixar de seguir o lutador, o britânico fez questão de enviar uma mensagem direta para repudiar a atitude do ex-campeão do UFC.

“Lewis me viu atirar no porco do helicóptero e me escreveu uma longa mensagem, dizendo que eu era um covarde. Ele achava que eu era melhor do que aquilo e disse que a forma tradicional de matar animais deveria ser com uma lança ou com arco e flecha", disse.

Jones explicou o contexto do episódio e ressaltou que considerava a experiência um motivo de orgulho, pontuando ainda o destino que deu ao animal abatido.

“Eu fui caçar anos atrás com um grupo de Rangers do Exército e acabamos caçando porcos de um helicóptero usando AR-15s. Eu estava tão orgulhoso de mim mesmo, porque matei um dos porcos do helicóptero, e meu porco foi doado a uma família carente da comunidade", detalhou.

Segundo o lutador, o tom de Hamilton foi incisivo ao argumentar que a prática não dava chances de defesa aos animais. Jones admitiu ter ficado chateado com o desfecho do contato, pois admirava a carreira do heptacampeão.

“Ele estava dizendo tipo, 'só um covarde atiraria em um animal de um helicóptero. Dê ao animal a chance de pelo menos lutar contra você.' Ele deixou de me seguir e me bloqueou. Foi uma merda porque eu era fã dele, mas ele ficou muito decepcionado comigo por causa do tiro.”



Conhecido por seu ativismo ambiental e causa animal, Hamilton é vegano há anos e utiliza frequentemente suas redes e visibilidade na F1 para combater a crueldade contra os animais.

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