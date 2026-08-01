Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Mercedes prevê virada de chave no campeonato após pausa do meio do ano: "Riscos são ainda maiores"

Fórmula 1
F1 - Mercedes prevê virada de chave no campeonato após pausa do meio do ano: "Riscos são ainda maiores"

F1: Há 50 anos, Lauda desafiou a morte em Nurburgring; relembre acidente

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Há 50 anos, Lauda desafiou a morte em Nurburgring; relembre acidente

F1: McLaren projeta evolução de meio segundo e prevê "corrida de atualizações" até o fim de 2026

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren projeta evolução de meio segundo e prevê "corrida de atualizações" até o fim de 2026

F1: Hamilton bloqueia ex-campeão do UFC após vídeo em caçada

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hamilton bloqueia ex-campeão do UFC após vídeo em caçada

F1: Audi está melhor que o esperado em 2026, diz diretor

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Audi está melhor que o esperado em 2026, diz diretor

NASCAR Brasil: Alfredinho Ibiapina segura Cacá Bueno, vence sprint e larga na pole em Cuiabá

NASCAR Brasil
Cuiabá
NASCAR Brasil: Alfredinho Ibiapina segura Cacá Bueno, vence sprint e larga na pole em Cuiabá

Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

Stock Car
Stock Car anuncia mudanças no calendário de 2026; confira

NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá

NASCAR Brasil
Cuiabá
NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Hamilton bloqueia ex-campeão do UFC após vídeo em caçada

Jon Jones admitiu ter ficado chateado com atitude do heptacampeão

Olivia Nogueira
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Fora das pistas da Fórmula 1Lewis Hamilton é conhecido por ser um ativista da causa animal, e esse posicionamento acabou gerando um 'choque' entre o heptacampeão e o ex-lutador de UFC Jon Jones. O atleta americano revelou recentemente ter sido duramente criticado e bloqueado pelo piloto nas redes sociais após publicar vídeos de uma caçada.

Leia também:

O caso, contado por Jones durante participação no podcast ALF Global, aconteceu há alguns anos durante uma viagem do lutador com veteranos do Exército dos Estados Unidos. Na ocasião, o grupo utilizou fuzis para abater porcos selvagens do alto de um helicóptero. A atitude revoltou o piloto da Ferrari.

Antes de romper contato e deixar de seguir o lutador, o britânico fez questão de enviar uma mensagem direta para repudiar a atitude do ex-campeão do UFC.

“Lewis me viu atirar no porco do helicóptero e me escreveu uma longa mensagem, dizendo que eu era um covarde. Ele achava que eu era melhor do que aquilo e disse que a forma tradicional de matar animais deveria ser com uma lança ou com arco e flecha", disse. 

Jones explicou o contexto do episódio e ressaltou que considerava a experiência um motivo de orgulho, pontuando ainda o destino que deu ao animal abatido.

“Eu fui caçar anos atrás com um grupo de Rangers do Exército e acabamos caçando porcos de um helicóptero usando AR-15s. Eu estava tão orgulhoso de mim mesmo, porque matei um dos porcos do helicóptero, e meu porco foi doado a uma família carente da comunidade", detalhou. 

Segundo o lutador, o tom de Hamilton foi incisivo ao argumentar que a prática não dava chances de defesa aos animais. Jones admitiu ter ficado chateado com o desfecho do contato, pois admirava a carreira do heptacampeão. 

“Ele estava dizendo tipo, 'só um covarde atiraria em um animal de um helicóptero. Dê ao animal a chance de pelo menos lutar contra você.' Ele deixou de me seguir e me bloqueou. Foi uma merda porque eu era fã dele, mas ele ficou muito decepcionado comigo por causa do tiro.”

Conhecido por seu ativismo ambiental e causa animal, Hamilton é vegano há anos e utiliza frequentemente suas redes e visibilidade na F1 para combater a crueldade contra os animais.

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Audi está melhor que o esperado em 2026, diz diretor
Mais de
Olivia Nogueira

NASCAR Brasil: Felipe Tozzo é o mais rápido do TL1 em Cuiabá após punição a Ibiapina

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Cuiabá
NASCAR Brasil: Felipe Tozzo é o mais rápido do TL1 em Cuiabá após punição a Ibiapina

F1: Wolff "não tem medo" de ter Verstappen e Antonelli juntos na Mercedes no futuro

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Wolff "não tem medo" de ter Verstappen e Antonelli juntos na Mercedes no futuro

VÍDEO F1: Câmara testa com a Ferrari em Fiorano; veja

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
VÍDEO F1: Câmara testa com a Ferrari em Fiorano; veja

Últimas notícias

F1 - Mercedes prevê virada de chave no campeonato após pausa do meio do ano: "Riscos são ainda maiores"

Fórmula 1
F1 - Mercedes prevê virada de chave no campeonato após pausa do meio do ano: "Riscos são ainda maiores"

F1: Há 50 anos, Lauda desafiou a morte em Nurburgring; relembre acidente

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Há 50 anos, Lauda desafiou a morte em Nurburgring; relembre acidente

F1: McLaren projeta evolução de meio segundo e prevê "corrida de atualizações" até o fim de 2026

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren projeta evolução de meio segundo e prevê "corrida de atualizações" até o fim de 2026

F1: Hamilton bloqueia ex-campeão do UFC após vídeo em caçada

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hamilton bloqueia ex-campeão do UFC após vídeo em caçada