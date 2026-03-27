F1 - Hamilton: Carro "não está rápido o suficiente no momento" em Suzuka

Não foi uma sexta-feira particularmente brilhante para a Ferrari: em Suzuka, neste momento, a equipe enfrenta não apenas um déficit na unidade de potência, mas também algumas dificuldades no equilíbrio do carro de Fórmula 1 SF-26, que, segundo a dupla Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ainda não está dentro da janela ideal.

Daí surge uma mistura de realismo e confiança: por um lado, a consciência de que a diferença em relação à liderança é bastante grande; por outro, a convicção de que há margem para se aproximar com o ajuste do carro.

Analisando os dados da sexta, percebe-se que o único trecho em que a Ferrari realmente se mostrou superior aos rivais é o segmento mais lento, em particular a curva fechada do setor central.

Quanto ao resto, Suzuka é uma pista que exige muito em termos de gestão de energia, e não é surpresa que as unidades de potência da Mercedes sejam muito competitivas, sobretudo nas retas: é justamente ali que a Scuderia sofre a diferença mais significativa.

Muito depende também da forma como a recarga ocorre. Nas curvas rápidas do primeiro setor, por exemplo, a Mercedes foi a mais rápida de todas, mas pagou por dois aspectos: a baixa velocidade na reta de largada e, ao mesmo tempo, a falta de energia na saída da última curva.

Na volta de George Russell, por exemplo, o limite máximo de recarga foi atingido muito antes do que o de seu companheiro de equipe, sinal de uma gestão não ideal ao longo de todo o trecho.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Trata-se, portanto, de um conjunto de fatores, não atribuíveis a um único elemento, sobretudo em uma pista onde a quantidade de energia disponível foi reduzida em relação às previsões. O quadro volta assim a se assemelhar mais ao visto em Melbourne do que ao cenário da China, com todas as implicações que isso acarreta na gestão de energia ao longo da volta.

No entanto, segundo Hamilton, ainda há muito a fazer no equilíbrio do carro. Mesmo durante as simulações de longrun, a sensação não era ideal, como mencionado pelo rádio, com uma certa falta de confiança que limitou sua capacidade de acelerar.

Um aspecto particularmente relevante em uma pista como Suzuka, onde é necessário um carro preciso tanto na entrada quanto na passagem pelas curvas de média e alta velocidade, e onde qualquer incerteza se traduz imediatamente em tempo perdido.

“Acho que é algo semelhante ao que já vivemos aqui no passado, e é um circuito fantástico. No geral, o carro está bom, só não está rápido o suficiente no momento, e acho que é principalmente uma questão de equilíbrio. Precisamos trabalhar duro esta noite para entender como podemos ajustá-lo melhor", disse o britânico após a sessão.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“No fim das contas, perde-se muito tempo nas retas: no momento, estamos quatro décimos atrás da McLaren até a curva 1. Portanto, a parte de desdobramento faz diferença; tenho certeza de que podemos fazer um trabalho melhor para melhorar isso, e acho que ainda há mais desempenho a ser extraído do carro se conseguirmos acertar a configuração”, acrescentou Hamilton.

De fato, a McLaren parece ter adotado uma gestão de energia diferente: na entrada da curva 1, chega com mais de 15 km/h de vantagem sobre a Ferrari e, em segundo lugar, também sobre a Mercedes que, ao contrário, parece conservar mais energia para as retas do segundo e do terceiro setor. A questão é que o W17 consegue recuperar na parte da longa curva, compensando assim parte da desvantagem acumulada na reta.

Um dos temas mais discutidos na véspera foi o super-clipping, pois com poucas frenagens realmente significativas torna-se necessário encontrar formas alternativas de recuperar energia.

A primeira é aproveitar o MGU-K no primeiro setor, um trecho em que a aderência conta mais do que a potência do motor: quando se tira o pé do acelerador, a unidade de potência entra em recuperação. A segunda é justamente o super-clipping nas retas, algo que tira um pouco do charme de certas curvas.

“O super-clipping certamente não é o ideal. Quando você está em super-clipping, na prática o carro está recarregando, e então você chega a alguns pontos e precisa quase que navegar porque não consegue fazê-lo acelerar. É provavelmente o aspecto menos agradável da mudança regulamentar. Fora isso, a pista é muito boa em todos os trechos e é sempre fantástica de pilotar”, concluiu Hamilton.

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