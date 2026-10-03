"Equilibrar uma faca pela ponta": foi assim que Lewis Hamilton definiu o trabalho dele e da Ferrari para encontrarem a performance ideal do carro que resultou na segunda colocação do grid para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O heptacampeão ficou a três décimos do pole, Max Verstappen, e chamou sua volta de "provavelmente a melhor da temporada".

A Scuderia já mostrava boa performance nas sessões iniciais do quali, quando seus dois pilotos passaram tranquilamente para o Q2 calçando pneus médios e brigaram pelas primeiras posições na disputa pelo Q3. Mesmo com esse prognóstico promissor, o britânico admitiu que não esperava dividir a primeira fila com seu rival e que a equipe técnica fez grande diferença.

"Temos trabalhado muito duro para evoluir e tem sido um desafio enorme. São margens muito pequenas: é como tentar equilibrar uma faca pela ponta, o que é praticamente impossível", confessou Hamilton à Sky Sports após o treino classificatório. E ele listou quais aspectos fazem parte desse balanço: "A unidade de potência, a plataforma aerodinâmica, o equilíbrio mecânico, de frenagem e em todas essas áreas diferentes".

"Ainda, tem a equipe te colocando na pista e na posição certa, além de todas essas outras coisas, como as temperaturas dos pneus. São muitos elementos que precisam se encaixar", continuou o hepta, que não escondeu a satisfação com o desempenho enquanto falava com a imprensa. "A gente fala bastante quando está mais feliz".

Felicidade essa que veio com uma experiência muito boa que teve no circuito de Sepang, mesmo com todos os desafios do final de semana, como o rápido desgaste dos pneus e o asfalto antigo do autódromo. "Essa foi uma das voltas mais prazerosas do ano para mim e talvez a minha melhor da temporada", revelou Hamilton, que tinha suas dúvidas se o top 2 era possível.

Heptacampeão faz primeira fila 'nostálgica' com Verstappen, pole position do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Eu não esperava largar da primeira fila, mas é uma grande demonstração de esforço, especialmente dos mecânicos. Eles e os engenheiros fizeram um trabalho realmente muito bom", adicionou.

Projetando como será o duelo com Verstappen, o britânico crê que o ponto em que ele e a Ferrari deve focar são as vantagens na curva, pois a Red Bull estaria à frente em velocidade pura. "O que eu sei é que temos essa desvantagem de velocidade em reta, o que significa que somos um pouco mais rápido nas curvas, especialmente nas de baixa velocidade", explicou Hamilton.

O contraponto disso é que forçar demais em viradas pode acelerar a degradação dos pneus, detalhe antecipado pelo heptacampeão: "Em uma pista como essa, onde o desgaste é altíssimo e os pneus esquentam muito o tempo todo, é preciso ter cuidado para não exagerar nisso, ao tentar acompanhar o ritmo".

Para Hamilton, encontrar todos os pontos de melhora para a Ferrari no ano é como "tentar equilibrar uma faca pela ponta". Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Só precisamos fazer nossa própria corrida e não focar em forçar além da conta. Max, geralmente, tem ritmo para abrir vantagem, mas se o cenário for diferente na largada e conseguirmos nos manter na disputa, seria fantástico", concluiu o veterano.

O GP do Bahrein na Malásia, com o duelo entre Verstappen e Hamilton na primeira fila, está marcado para as 4h (no horário de Brasília) deste domingo (4). O SporTV transmite a prova na TV fechada para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

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