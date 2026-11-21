Lewis Hamilton classificou a dupla eliminação da Ferrari no Q2 da classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 como um "pesadelo", além de apontar o uso de energia e danos no assoalho como causadores da queda na segunda parte do quali, já que o heptacampeão sentiu que havia superado as dificuldades com a aderência geral dos pneus.

O britânico enfrentou dificuldades durante todo o TL3 na frenagem, já que os pneus dianteiros se mostraram particularmente propensos a travar, o que fez com que Hamilton tivesse que sair da pista várias vezes.

Hamilton conseguiu passar para o Q2 apesar de ter sofrido danos no assoalho na fase inicial do quali, mas nem ele nem o companheiro de equipe Charles Leclerc conseguiram chegar à disputa entre os 10 primeiros pela pole position.

Hamilton pareceu, de modo geral, satisfeito com suas voltas no Q2, que apresentaram poucos dos travamentos de roda, mas o uso de energia da unidade de potência da Scuderia pareceu atingir seu máximo mais cedo do que nos carros equipados com motores Mercedes e Red Bull, prejudicando o desempenho em retas.

A Ferrari tem apresentado menor potência em comparação com esses dois fabricantes, e a longa reta de Vegas expôs esse déficit durante toda a sessão. Todo o conjunto de problemas foi definido por Hamilton "como um pesadelo".

“Perdemos um pedaço do assoalho na primeira ou segunda volta do Q1 e o equilíbrio do carro mudou. Acho que perdemos algo em torno de três ou quatro décimos de downforce”, afirmou Hamilton. “Depois disso, tivemos mais dificuldades com derrapagens, mas isso já vinha acontecendo desde o início".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

“E então minha última volta foi muito boa no final, mas fiz o melhor que pude com o que tinha. Mas depois perdemos algo em torno de seis décimos só na entrega de energia. Então acho que, com isso, teríamos chegado ao Q3, mas, fora isso, fiquei satisfeito com minha volta".

“Sabíamos que as retas longas e coisas do tipo seriam um desafio. A diferença parece ser um pouco maior do que eu esperava nas retas. Não é insignificante. É uma grande diferença".

Havia uma sensação generalizada de que a Ferrari teria dificuldades nas condições de baixa temperatura em Las Vegas, já que a equipe tem enfrentado dificuldades ao longo de 2026 para manter a temperatura dos pneus durante uma volta de classificação.

Hamilton concordou que o carro estava difícil de pilotar em meio a derrapagens frequentes nas curvas de baixa velocidade, especialmente depois de perder um pedaço do assoalho, e só espera que consiga escalar o grid na corrida de domingo, já que busca garantir o segundo lugar no campeonato de construtores.

“Em termos de aderência, simplesmente não parecia que tínhamos muita aderência. Estávamos com dificuldades para fazer os pneus funcionarem e estávamos meio que perdidos”, acrescentou.

“Esses pneus têm sido muito, muito difíceis de fazer funcionar este ano, mesmo em pistas quentes. Então, definitivamente tem sido difícil. Não tenho nenhuma expectativa [para a corrida]. Só vou tentar ver se consigo escalar [o grid]", concluiu.

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