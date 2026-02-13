F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”

Lewis Hamilton pediu à FIA que "cuide" do debate sobre a taxa de compressão dos motores Mercedes, que está acontecendo nos bastidores. Isso ocorre enquanto o heptacampeão mundial de Fórmula 1 realiza testes no Bahrein, visando a temporada de 2026.

Vestindo as cores da Ferrari pela segunda temporada consecutiva, após uma longa e bem-sucedida passagem pela Mercedes, o piloto falou à Sky Sports F1 sobre a possibilidade da equipe de Brackley estar se beneficiando de um truque envolvendo a taxa de compressão de seus motores.

Ele se mostrou cauteloso em não se basear demais nos tempos de volta.

"Basicamente, é como Monza, com downforce por toda parte. Então você fica deslizando na parte superior dos pneus, o que não é uma sensação muito boa", disse ele em relação ao vento na pista após o primeiro dia de testes.

“Em algumas curvas, a sensação é boa. E por causa do vento, algumas curvas parecem boas porque você tem vento de frente — mas na maioria das outras você tem vento de cauda ou vento lateral, e é uma situação em constante mudança.”

“Acho que todos estão na mesma situação.”

Charles Leclerc, da Ferrari, liderou a tabela de tempos após um longo segundo dia de testes, e o piloto da McLaren e atual campeão, Lando Norris, terminou meio segundo abaixo dele.

“Impossível saber no momento”, disse Hamilton quando questionado sobre a ordem do grid. “Espero que estejamos na disputa. Acho que todos estamos bem próximos — exceto a Mercedes.

Mas não sabemos com que quantidade de combustível as pessoas estão. Há rumores de que a Mercedes está usando certas quantidades de combustível. Há rumores de que eles têm potência extra que o resto de nós não tem — algo relacionado à taxa de compressão.”

O britânico parecia ansioso para que isso fosse resolvido pelo órgão regulador do campeonato: "Então, espero que isso seja resolvido. E que a FIA cuide disso e garanta que todos comecem em igualdade de condições."

Hamilton se junta a várias equipes na pressão para que a FIA tome medidas em relação ao que muitos acreditam ir contra os regulamentos. E embora a Mercedes e seu chefe de equipe, Toto Wolff, tenham refutado fortemente essas alegações, tanto a equipe quanto a FIA estão enfrentando forte pressão.

"Passamos muito tempo discutindo como resolver esses problemas e nossa intenção é, obviamente, resolvê-los para o início da temporada", disse Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA, em entrevista.

"Não queremos controvérsias, queremos que as pessoas estejam competindo na pista – não no tribunal ou na sala dos comissários. E é isso que tentamos fazer."

