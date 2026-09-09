F1: Hamilton cobra "regras de conduta" na Ferrari após duelo com Leclerc em Monza

Lewis Hamilton afirmou que a falta de “regras de conduta” claras na Ferrari custou pontos à equipe após mais uma disputa acirrada com Charles Leclerc no GP da Itália de Fórmula 1 e exigiu que a Scuderia tome medidas para definir os duelos entre os companheiros de equipe.

Após a corrida de Monza, Leclerc enquadrou o incidente em termos de responsabilidade mútua, dizendo: “fomos longe demais”. Mas Hamilton viu de outra forma – embora pegar a linha interna na primeira parte dessa chicane tenda a colocar o piloto na linha externa na curva à esquerda que se segue, propiciando cenas como a de domingo (06).

“Eu estava na frente na Curva 2. No ápice, eu estava na frente. Não teve nada de ‘nós’ nisso. Olha, eu não corro de forma desleal. Sempre corri de forma limpa e justa e sempre deixei espaço".

“Acho que tudo se resume às regras de conduta”, disse Hamilton, pedindo à Ferrari uma definição sobre as disputas entre os companheiros de equipe.

“Quando eu estava na Mercedes, tínhamos regras de conduta por escrito. Nunca tivemos situações muito ruins. Talvez alguns momentos entre mim e o Nico [Rosberg] algumas vezes. Mas, na maioria das vezes, tudo corria bem. Aqui, não há regras".

Hamilton também afirmou que chegou em Maranello respeitando a estrutura e a cultura de equipe já estabelecidos: "Cheguei à equipe e tentei respeitar o espaço e, definitivamente, não colocar a equipe em risco. Mantenho essa posição e tudo o que posso falar é sobre o meu lado".

No entanto, o heptacampeão disse que o chefe de equipe, Fred Vasseur, deveria ser questionado para saber o que acontece do lado de Leclerc da garagem da Scuderia e, que se tudo permanecer como está, o resultado será o mesmo.

"Você precisa conversar com Fred sobre o outro lado e as decisões que são tomadas por lá. No fim das contas, tudo vem de cima. As decisões vão se espalhando para baixo. Começa com o Fred".

“Há um limite para o que se pode dizer, para o quanto se pode insistir e gritar aos quatro ventos. Ontem, eu disse que precisamos analisar como nos comunicamos. Se continuarmos seguindo o mesmo caminho, teremos o mesmo resultado".

“Continuamos obtendo o mesmo resultado. Precisamos mudar as coisas, porque isso não está nos ajudando a avançar".

"Acho que eles estão receptivos a isso e vamos discutir o assunto em particular nos próximos dias — provavelmente não na próxima semana, mas especialmente após a próxima corrida — para tentar ver como podemos, em termos de procedimentos, fazer as coisas de maneira diferente, de modo que a mesma situação não se repita".

“Acho que o pessoal da fábrica está fazendo um trabalho realmente ótimo. Não estamos executando com a precisão que poderíamos. Certamente não tão bem quanto as outras equipes estão agora. Mas já estivemos nesse nível em alguns momentos da temporada".

Cumprir as ordens da equipe é um desafio para a Ferrari, dada a posição de Leclerc dentro da organização. Apurou-se que seus empresários foram fundamentais para a nomeação de Vasseur, tendo convencido a alta cúpula da Scuderia de que era necessária uma mudança de rumo quando Mattia Binotto era chefe de equipe.

Mas se os companheiros de equipe tirarem pontos uns dos outros, o dano pode se estender além da corrida, afetando o título de pilotos.

O troféu de construtores pode ser menos importante para os fãs, mas a classificação nesse campeonato determina a participação da equipe nas receitas comerciais da F1. A indisciplina pode, portanto, ter um efeito direto no balanço financeiro.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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