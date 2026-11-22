F1: Hamilton cobra solução da Ferrari após toque de Leclerc em Las Vegas
Heptacampeão também classificou sanção em disputa com Norris como severa e afirma que Scuderia tinha ritmo para brigar pelo pódio
Lewis Hamilton viveu um dia difícil no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Além de ser punido em 10 segundos por cortar a chicane para evitar uma colisão com Lando Norris, o britânico ainda rodou após ser tocado na traseira por Charles Leclerc. Após a prova, o heptacampeão afirmou que espera que a situação, incluindo a definição de diretrizes de corrida, seja resolvida internamente pela Ferrari.
"Não vou entrar nesse cenário. Isso é algo sobre o qual vocês precisam falar com a Ferrari", começou Hamilton à Sky Sports, evitando falar sobre o toque de Leclerc e sobre as consequências internas do incidente.
Questionado se a Scuderia deveria ou não estabelecer diretrizes de pista entre os dois pilotos, Hamilton delegou à Ferrari a responsabilidade por isso.
"Isso cabe à Ferrari decidir, obviamente. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, já falei tudo o que dava e mais um pouco, e tem sido difícil. Tudo o que posso fazer é aparecer e dar o meu máximo, e tomara que, nos bastidores, eles eventualmente resolvam isso".
Sobre o final de semana, disse que "sabíamos que enfrentaríamos desafios enormes neste fim de semana. Não imaginávamos que haveria uma limitação tão grande nas retas. A classificação, obviamente, foi difícil, mas na corrida eu me senti ótimo e realmente estava progredindo bem".
"No fim das contas, eu queria muito tentar garantir que terminássemos à frente da McLaren, porque era contra eles que estávamos disputando de verdade, pelo Mundial de Construtores".
Hamilton admitiu que a punição de 10 segundos por ter passado reto pela chicane em um duelo contra Lando Norris e a rodada depois do toque de Leclerc foram frustrantes.
"Ao evitar uma colisão com um dos carros da McLaren, levei uma punição de 10 segundos, que achei bem severa e frustrante. Mas apenas abaixei a cabeça, continuei buscando e consegui voltar para a briga.
"Aí, de novo, sofri outro revés. Mas nunca desisti e estava apenas tentando conquistar o melhor resultado possível. Realmente acho que poderíamos ter ido ao pódio hoje com o ritmo que tínhamos".
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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