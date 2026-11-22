Lewis Hamilton viveu um dia difícil no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Além de ser punido em 10 segundos por cortar a chicane para evitar uma colisão com Lando Norris, o britânico ainda rodou após ser tocado na traseira por Charles Leclerc. Após a prova, o heptacampeão afirmou que espera que a situação, incluindo a definição de diretrizes de corrida, seja resolvida internamente pela Ferrari.

"Não vou entrar nesse cenário. Isso é algo sobre o qual vocês precisam falar com a Ferrari", começou Hamilton à Sky Sports, evitando falar sobre o toque de Leclerc e sobre as consequências internas do incidente.

Questionado se a Scuderia deveria ou não estabelecer diretrizes de pista entre os dois pilotos, Hamilton delegou à Ferrari a responsabilidade por isso.

"Isso cabe à Ferrari decidir, obviamente. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, já falei tudo o que dava e mais um pouco, e tem sido difícil. Tudo o que posso fazer é aparecer e dar o meu máximo, e tomara que, nos bastidores, eles eventualmente resolvam isso".

Sobre o final de semana, disse que "sabíamos que enfrentaríamos desafios enormes neste fim de semana. Não imaginávamos que haveria uma limitação tão grande nas retas. A classificação, obviamente, foi difícil, mas na corrida eu me senti ótimo e realmente estava progredindo bem".

"No fim das contas, eu queria muito tentar garantir que terminássemos à frente da McLaren, porque era contra eles que estávamos disputando de verdade, pelo Mundial de Construtores".

Hamilton admitiu que a punição de 10 segundos por ter passado reto pela chicane em um duelo contra Lando Norris e a rodada depois do toque de Leclerc foram frustrantes.

"Ao evitar uma colisão com um dos carros da McLaren, levei uma punição de 10 segundos, que achei bem severa e frustrante. Mas apenas abaixei a cabeça, continuei buscando e consegui voltar para a briga.

"Aí, de novo, sofri outro revés. Mas nunca desisti e estava apenas tentando conquistar o melhor resultado possível. Realmente acho que poderíamos ter ido ao pódio hoje com o ritmo que tínhamos".

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