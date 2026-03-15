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Fórmula 1 GP da China

F1: Hamilton comemora primeiro pódio com a Ferrari e agradece por "uma das corridas mais divertidas" da carreira

Heptacampeão terminou na terceira colocação em Xangai

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

Lewis Hamilton, da Ferrari, disse que o GP da China foi “uma das corridas de Fórmula 1 mais divertidas de todos os tempos”, ao conquistar seu primeiro pódio pela Scuderia.

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Hamilton venceu a sprint da China largando da pole no ano passado, mas esse foi um raro destaque em uma difícil temporada de estreia, na qual ele teve dificuldades para se adaptar ao time de Maranello.

Mas, após recarregar as baterias na férias, o heptacampeão parece revitalizado, com os carros de 2026 se adequando mais ao seu estilo de pilotagem. O britânico se classificou a frente do companheiro de equipe, Charles Leclerc, na China, antes de conquistar seu primeiro pódio de verdade em um GP pela Scuderia.

Lewis Hamilton congratulates his Mercedes successor Kimi Antonelli on his maiden grand prix win.

Lewis Hamilton parabeniza seu sucessor na Mercedes, Kimi Antonelli, por sua primeira vitória em um Grande Prêmio.

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Depois de disputar roda a roda com Leclerc e os dois Mercedes durante a maior parte da corrida, Hamilton afirmou que o GP da China foi uma das provas mais emocionantes das quais já participou, ao mesmo tempo em que saudou seu sucessor na Mercedes, Kimi Antonelli.

“Bem, em primeiro lugar, tenho que dizer um enorme parabéns ao Kimi. Estou muito, muito feliz por você, amigo, e me sinto muito honrado por poder compartilhar este momento com ele”, disse Hamilton. “Ele assumiu meu lugar, obviamente, nesta grande equipe, então, um grande parabéns à Mercedes".

"Temos muito trabalho pela frente para tentar acompanhar o ritmo, mas me diverti muito. Foi uma das corridas mais divertidas que tive em muito tempo, se é que já tive alguma. O fato de os carros estarem do jeito que estão este ano e aquela batalha com o Charles no final foi incrível, uma ótima disputa roda a roda, muito justa e exatamente o que queremos. Acho que houve um momento em que nos tocamos, mas foi só um 'beijinho', então está tudo bem. É disso que se trata, de corridas acirradas", continuou. 

"Acho que houve um momento em que nos tocamos, mas foi só um beijinho, então está tudo bem."

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Hamilton assumiu brevemente a liderança, já que as largadas superiores da Scuderia mais uma vez se mostraram valiosas. Mas, à medida que a corrida avançava, a verdadeira vantagem da Mercedes veio à tona, com as Ferraris tendo desgastado demais os pneus na batalha desesperada para enfrentar Antonelli e Russell, pelo que pagaram o preço mais tarde.

“Eles estão realmente se distanciando no momento”, acrescentou ele. “Tenho que agradecer imensamente a todos na Ferrari, a todos em Maranello, por nos colocarem nesta posição. Sei que não é exatamente onde queremos estar. Queremos estar na frente, onde esses caras estão, mas temos uma ótima base para trabalhar e só precisamos dar o máximo". 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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