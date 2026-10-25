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F1: Hamilton comenta relação com filhos de Kim Kardashian

Piloto e empresária assumiram o romance depois do GP de Mônaco de 2026

Livia Veiga
Editado:
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Lewis Hamilton e Kim Kardashian

Lewis Hamilton e Kim Kardashian

Foto de: Divulgacao

Lewis Hamilton e Kim Kardashian estão vivendo um romance longe dos holofotes. O casal assumiu o namoro durante o GP de Mônaco de Fórmula 1 em 2026, quando a empresária acompanhou a primeira corrida in loco do heptacampeão mundial.

Leia também:

O casal costuma ser bastante discreto nas redes sociais, mas nos últimos meses tem compartilhado alguns momentos juntos e demonstrado apoio um ao outro em eventos.

Recentemente, Hamilton compartilhou que comprou um filhote de golden retriever que se chama Halo. O piloto já foi tutor de outros pets, inclusive o famoso Roscoe, um buldogue que morreu aos 12 anos.

 

Em entrevista neste final de semana em Austin, Hamilton deu mais detalhes sobre sua relação com os filhos da Kardashian - North West, Saint West, Chicago West e Psalm West. Todos são frutos do antigo relacionamento de Kim com o rapper Kanye West.

O piloto, que é conhecido por passar todo o tempo que pode com os sobrinhos e já contou o desejo de construir a própria família no futuro, disse:

"Adoro passar tempo com os filhos da minha namorada. Ela tem quatro, então eu consigo brincar com eles".

"Comprei um cachorro para eles este ano", contou Hamilton. "Halo é um membro dessa família".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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