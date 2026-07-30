F1 - Hamilton confia em evolução da Ferrari no 2º semestre: “Estarei mais forte”
Heptacampeão vê com otimismo o fluxo de atualizações da equipe e seu próprio histórico nos segundos semestres
Agora em sua segunda temporada com a Ferrari na Fórmula 1, Lewis Hamilton parece ter deixado no passado o 2025 ruim que viveu e, tendo reencontrado sua competitividade, aposta em um segundo semestre ainda mais forte do que o início do campeonato.
O britânico foi para a pausa de meio de ano da F1 com uma vitória, sua primeira com a Ferrari, e a vice-liderança do campeonato. Ele está 50 pontos atrás do líder, Andrea Kimi Antonelli, e 9 à frente do outro piloto da Mercedes, George Russell.
Após um início de campeonato mais desafiador do que o esperado, a Ferrari vem trazendo atualizações de forma regular ao SF-26 para reduzir a vantagem da Mercedes, algo que deixa Hamilton contente.
“A primeira metade da temporada foi ótima, porque, durante todo esse período, estávamos provavelmente 0s3 a 0s4 atrás [da Mercedes] em termos de velocidade de reta e potência do motor", disse o heptacampeão na Hungria. “Sei que todos na equipe trabalharam muito para trazer as atualizações que iriam diminuir essa diferença".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Trouxemos peças novas em quase todos os fins de semana. Espero que haja mais novidades na segunda metade da temporada e que continuemos a evoluir".
E o otimismo de Hamilton para a segunda metade do campeonato vai além das potenciais novidades da Ferrari, que promete trazer o novo motor com o segundo ADUO em Monza. Ele mesmo busca no seu retrospecto para justificar a expectativa.
“Acho que a segunda metade da temporada será mais forte. Geralmente, a segunda parte da temporada é melhor para mim. Por isso, vou aproveitar esse intervalo para realmente me renovar e, quando voltar, estarei mais forte, mais em forma e mentalmente mais preparado".
RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Navarro encara desafio inédito da NASCAR Brasil em Cuiabá de olho em recuperação no campeonato
Casagrande busca liderança da NASCAR Brasil em Cuiabá
NASCAR Brasil: Tomaselli e Calderón apostam na experiência em ovais e miram novos pódios
MotoGP: Após acidente na Alemanha, Bezzecchi retorna às pistas em teste
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários