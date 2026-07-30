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Heptacampeão vê com otimismo o fluxo de atualizações da equipe e seu próprio histórico nos segundos semestres

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Agora em sua segunda temporada com a Ferrari na Fórmula 1, Lewis Hamilton parece ter deixado no passado o 2025 ruim que viveu e, tendo reencontrado sua competitividade, aposta em um segundo semestre ainda mais forte do que o início do campeonato.

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O britânico foi para a pausa de meio de ano da F1 com uma vitória, sua primeira com a Ferrari, e a vice-liderança do campeonato. Ele está 50 pontos atrás do líder, Andrea Kimi Antonelli, e 9 à frente do outro piloto da Mercedes, George Russell.

Após um início de campeonato mais desafiador do que o esperado, a Ferrari vem trazendo atualizações de forma regular ao SF-26 para reduzir a vantagem da Mercedes, algo que deixa Hamilton contente.

“A primeira metade da temporada foi ótima, porque, durante todo esse período, estávamos provavelmente 0s3 a 0s4 atrás [da Mercedes] em termos de velocidade de reta e potência do motor", disse o heptacampeão na Hungria. “Sei que todos na equipe trabalharam muito para trazer as atualizações que iriam diminuir essa diferença".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Trouxemos peças novas em quase todos os fins de semana. Espero que haja mais novidades na segunda metade da temporada e que continuemos a evoluir".

E o otimismo de Hamilton para a segunda metade do campeonato vai além das potenciais novidades da Ferrari, que promete trazer o novo motor com o segundo ADUO em Monza. Ele mesmo busca no seu retrospecto para justificar a expectativa.

“Acho que a segunda metade da temporada será mais forte. Geralmente, a segunda parte da temporada é melhor para mim. Por isso, vou aproveitar esse intervalo para realmente me renovar e, quando voltar, estarei mais forte, mais em forma e mentalmente mais preparado".

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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