F1: Hamilton critica penalização por "incidente de corrida" com Russell no GP da Bélgica

Há muitos arrependimentos no fim de semana de Lewis Hamilton, quarto colocado no GP da Bélgica de Fórmula 1, sobretudo a partir do acidente de no fim do TL3, quando uma falha o fez bater no muro, danificando a traseira do carro. A batida acabou tendo consequências no resto da etapa, pois prejudicou a configuração do carro na classificação e, consequentemente, a posição de largada.

“Foi um fim de semana difícil. Assumo toda a responsabilidade pelo acidente de ontem, que levou a uma configuração incorreta e a ficar fora de posição na classificação. Porque penso que, com o set-up certo, provavelmente poderia ter lutado pelo terceiro ou pelo segundo lugar”, analisou no final da corrida, revelando que houve um erro no ajuste da suspensão depois do acidente.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Quando reconstruíram o carro, algo deu errado nas suspensões. O equilíbrio estava completamente diferente. Significou que, na classificação, eu estava provavelmente dois ou talvez três décimos mais lento do que deveria ter estado", disse.

E isto teve consequências reais na corrida pois, partindo da quinta posição, Hamilton ficou preso no tráfego e teve contato com George Russell na curva cinco, pelo qual foi penalizado em cinco segundos. De acordo com os comissários, ao sair de frente, o heptacampeão não tinha pleno controle do carro. O episódio ter acontecido na primeira volta foi considerado um atenuante, mas não o suficiente para evitar uma punição, reduzida de 10 para 5 segundos.

Embora seja verdade que Hamilton tenha de fato saído levemente de frente, em parte por estar muito próximo do carro de Max Verstappen à sua frente, o que lhe tirou pressão aerodinâmica na dianteira, por outro lado há opiniões divergentes se o episódio realmente merecia uma penalidade. O próprio Russell o definiu mais tarde como um simples incidente de corrida, opinião compartilhada por Hamilton, que acredita não ter merecido a punição.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“[A posição na classificação] significou partir mais atrás, acabando depois numa situação em que George parece ter perdido potência. Depois simplesmente veio por fora, e acabamos fechando um ao outro”, acrescentou Hamilton. "Tive danos e, infelizmente, tive que usar um tempo de recuperação porque ele não queria ver aquela situação. E na corrida fiz o máximo possível com os danos que tinha e também com a penalidade. Mas penso que foi um incidente de corrida e não deveria ter havido uma punição".

"Além disso, sobre os danos gerais, acho que perdemos uma quantidade enorme de carga aerodinâmica. Não sei quais são os números, mas o problema continuava presente e a parte dianteira do fundo tinha ido embora. E depois, no último pit stop, não conseguimos ajustar a inclinação da asa dianteira porque houve um duplo pit stop, e a essa altura eu estava apenas grato por ele [mecânico que foi atingido pela roda dianteira direita] não ter se machucado", acrescentou.

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

De fato, no momento em que Hamilton cumpriu a penalização nas boxes, os mecânicos não tiveram tempo para ajustar a incidência da asa dianteira para reequilibrar o carro, piorando a situação do britânico. Lewis arrancou assim que a luz ficou verde, portanto, o erro esteve no sinal dado, pois os mecânicos ainda não tinham completado as operações.

O mecânico envolvido está bem e a direção de prova anunciou que a única punição no caso é uma multa de 30 mil euros (aproximadamente R$176 mil) a Ferrari.

Falando da estratégia, a decisão de atrasar o pit stop foi decisiva, pois o time pôde aproveitar o safety car virtual para ganhar a posição de Kimi Antonelli e tentar lutar pela vitória. A jogada também poderia ter recompensado Hamilton se não fosse a penalização, mas o inglês fez questão de sublinhar o excelente trabalho dos estrategistas.

“A equipe está tomando excelentes decisões na estratégia e, no conjunto, elevamos realmente o nível em tudo o que fazemos durante o fim de semana. Sem os danos, acredito que tínhamos ritmo para vencer. Demos tudo para levar alguns pontos para casa”, concluiu.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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