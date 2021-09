Lewis Hamilton ficou a apenas 0s038 do tempo da pole position de Max Verstappen, para o GP da Holanda de Fórmula 1, o que fez a multidão nas arquibancadas explodir de alegria com o feito do herói local.

Mas o atual líder do campeonato estará ao lado dele na primeira fila, depois de quase conseguir superá-lo. Após o treino, Hamilton exaltou os torcedores que não estão com ele neste fim de semana e viu os problemas em sua Mercedes na sexta-feira como um possível fator que o tenha atrapalhado.

“Eu só quero dizer um grande muito obrigado a todos os fãs de laranja aqui, os fãs holandeses. Que local incrível, que pista incrível. Eu realmente amo vir a este país e realmente aprecio as boas-vindas. São grandes fãs do esporte aqui e tem sido bom. Eu realmente gostei. Max deu uma volta incrível e eu estava muito perto."

"Estava tentando apanhá-lo, obviamente, mas a falha no treino de ontem tornou o dia um pouco difícil, mas dei tudo de mim e ele fez uma volta fantástica e mereceu a pole.”

Com todos prevendo muitas dificuldades de ultrapassagem no domingo, Hamilton deu a dica do que deve ser a tônica na primeira corrida em Zandvoort desde 1985.

“Vai ser difícil. É um circuito difícil de ultrapassar. Acho que a estratégia obviamente entrará muito nisso. Espero que amanhã a pista nos ajude a fazer uma boa corrida. É um circuito muito, muito difícil, o que o torna tão fantástico de guiar.”

