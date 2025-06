O GP do Canadá mal começou e a Ferrari já está enfrentando uma grande crise na gestão, com rumores sobre o futuro de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Frederic Vasseur tomando forma. Durante o dia de mídia da Fórmula 1, os dois pilotos foram armados para 'apagar' o fogo.

As informações começaram a circular pelo Corriere della Serra e pela Gazzetta dello Sport e foram divulgadas pelo Motorsport.com. O principal tópico era o futuro de Vasseur como chefe da equipe de Maranello e os resultados decepcionantes.

Com o cenário na mesa, Hamilton e Leclerc foram questionados pela mídia sobre a situação e qual seria a visão deles.

O primeiro a comentar foi Hamilton, que estava presente na coletiva de imprensa da FIA: "Eles me contaram sobre isso antes de eu chegar, então não li os artigos. Não é nada agradável ouvir que há histórias como essa circulando por aí. Antes de mais nada, adoro trabalhar com Fred, ele é o principal motivo de eu estar nesta equipe e serei eternamente grato a ele".

"Estamos unidos neste desafio e estamos trabalhando duro nos bastidores. As coisas não estão perfeitas, mas, como eu disse, estou aqui para trabalhar com a equipe e com o Fred. Quero que Fred esteja aqui, acho que ele é a pessoa certa para nos levar ao topo, e é isso. Tudo o que as pessoas escreveram é besteira, a maioria das pessoas não sabe o que acontece nos bastidores".

Hamilton então deu uma mensagem clara sobre seus planos futuros: "Trazer novas pessoas, sejam pilotos, engenheiros ou pessoas que dirigem a equipe, leva tempo para se adaptar e o impacto é significativo".

"Estou aqui para vencer com Fred, ele tem todo o meu apoio. E também, para todos aqueles que escrevem histórias sobre mim afirmando que eu estaria pensando em abandonar as corridas, respondo dizendo que meu trabalho com a Ferrari apenas começou".

"Estarei aqui por muito tempo, não há dúvidas sobre onde minha cabeça está e o que quero alcançar com esta equipe. Portanto, não há pontos de interrogação, por favor, parem de inventar histórias".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Uma hora depois, foi a vez de Leclerc, que foi convidado a responder aos pontos de interrogação levantados sobre seu futuro na Ferrari.

"Estou muito surpreso, não tenho ideia de onde vêm esses rumores, então prefiro ignorá-los. Continuo dizendo o quanto amo a equipe e o quanto quero levar a Ferrari de volta ao topo, por isso fiquei simplesmente surpreso. Temos uma visão compartilhada, Fred, Lewis e eu, para tentar voltar a vencer, estamos trabalhando para colocar tudo junto, esse é definitivamente o nosso plano. E acho que devemos nos ater a ele".

"Às vezes, há algumas coisas que você prefere não sentir, mas a pressão é normal quando se trabalha para a Ferrari. O segundo lugar nunca é suficiente aqui, mas todos nós sabemos disso. O que estamos fazendo não é suficiente, mas eu não sou o único a dizer isso, toda a equipe está ciente de que ainda não somos fortes o suficiente e todos sabem que a Ferrari tem apenas um objetivo".

"E é por isso que estamos concentrando todos os nossos esforços na tentativa de levar a Ferrari de volta ao topo. Pessoalmente (os rumores externos) são algo com que me acostumei ao longo dos anos, a Ferrari sempre foi assim, faz parte do jogo, mas não acho que sejamos afetados por isso".

