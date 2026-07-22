F1: Hamilton define objetivo para a Hungria após ‘revés’ na Bélgica

Lewis Hamilton terminou o GP da Bélgica de Fórmula 1 em quarto lugar após ter sido prejudicado por um acidente ainda no sábado, no TL3, pelo qual assumiu "total responsabilidade". Agora, o heptacampeão reconheceu a necessidade de "elevar o nível" para a etapa em Hungaroring, já neste fim de semana.

O britânico perdeu o controle na curva 13, nos momentos finais do último treino livre, batendo com a traseira do carro no muro. Os mecânicos precisaram trabalhar rápido para a classificação, mas o balanço do carro não permaneceu o mesmo, custando a Hamilton um tempo precioso durante o quali e, consequentemente, afetando também a corrida. Em entrevista a Sky Sports, o piloto disse "tomar toda a responsabilidade pelo quarto lugar, porque ele danificou o carro".

Porém, apesar do infortúnio de Hamilton, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, teve bons resultados tanto em Spa, onde terminou em segundo lugar, quanto em Silverstone, onde venceu. O desempenho chamou atenção do time de Maranello pois tanto a pista belga quanto a britânica são circuitos de alta velocidade, com retas significativas, um ponto 'fraco' da Scuderia. O heptacampeão espera aproveitar esse bom momento da equipe para melhorar na Hungria.

"É realmente muito bom ver o desempenho que estamos apresentando e estamos melhorando o carro constantemente. Acho que ainda temos mais novidades a caminho para tentar diminuir essa diferença", falou à Sky Sports. "Mas estar aqui e ter, de modo geral, o ritmo que mostramos como equipe é realmente encorajador".

Porém, Hamilton ressaltou a importância de que acidentes como o do sábado em Spa não se repitam: "Ainda há um longo caminho pela frente. Não podemos nos dar ao luxo de ter fins de semana como este, no que diz respeito ao meu desempenho [no sábado]. Então vou elevar meu nível de foco para a próxima semana".

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