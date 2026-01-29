F1 - Hamilton demonstra confiança após 85 voltas em Barcelona: "Descobrimos coisas interessantes"

Devido à chuva que caiu em Barcelona na terça-feira, primeiro dia de testes da Ferrari na Fórmula 1 em 2026, Lewis Hamilton ainda não tinha tido a oportunidade de testar o SF-26 em pista seca, exceto pelas poucas voltas do shakedown em Fiorano. Por esse motivo, as 85 voltas completadas são tão importantes para o aprendizado do carro deste ano.

Esse é um resultado que dá esperanças, pelo menos em termos de confiabilidade, especialmente se considerarmos que essas 85 voltas foram feitas apenas na sessão da manhã, antes que o inglês cedesse o volante a Charles Leclerc na tarde. Os dois se alternarão novamente amanhã, último dia de teste em Barcelona.

Fazendo um balanço de como foi seu turno, o heptacampeão destacou que ter andado em pista seca lhe deu a oportunidade de conhecer melhor o carro. Para muitas equipes, no momento, o objetivo não é tanto confirmar a confiabilidade, mas começar a trabalhar no mapeamento aerodinâmico e na unidade de potência, comparando os dados obtidos no simulador com os da pista.

Lewis Hamilton na terça-feira, sob chuva Foto de: Ferrari

Devido às baixas temperaturas, que em alguns momentos chegaram a ficar abaixo de 5°C, não é tão fácil fazer os pneus funcionarem. Nas primeiras horas da manhã, Hamilton chegou a escorregar no início do terceiro setor e, felizmente, não teve problemas por isso.

“Foi bom poder finalmente rodar em pista seca e trabalhar um pouco, porque o primeiro dia foi sob uma chuva terrível. E foi útil sair e ver um pouco como está a situação. Em Fiorano eu tinha feito apenas uma volta, talvez duas, para sentir o carro”, comentou o britânico.

“Então foi ótimo poder completar algumas voltas e entender os pneus, usamos os C2 e os C1. Com esse frio, os pneus não funcionam muito bem, mas concluímos o programa e temos uma ideia de onde o carro está e onde precisamos melhorar”, disse.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

A equipe já tem, portanto, uma primeira referência sobre onde trabalhar para melhorar o carro, especialmente porque o trabalho nesta primeira fase é exploratório. A própria Ferrari havia anunciado que a versão vista em Barcelona do SF-26 seria mais “básica”, aguardando novas atualizações durante os testes no Bahrein e nos primeiros GPs da temporada.

O que fez Hamilton sorrir nesta quinta-feira foi a confiabilidade: completar 85 voltas sem grandes problemas é, sem dúvida, um bom resultado, especialmente se levarmos em conta que a Mercedes também continua acumulando quilometragem, a ponto de a equipe de Brackley admitir que está ainda mais adiantada em relação ao cronograma do que o esperado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

“Quando você vem para os testes, sempre quer rodar muitos quilômetros. Esta manhã fiz 85 voltas, o que é incrível. E isso é realmente mérito de todas as pessoas na fábrica que fizeram um trabalho extraordinário para garantir que o carro, até agora, seja realmente confiável. No ano passado, começamos os testes em uma situação muito pior. Então, considerando que há um pacote de regras completamente novo, este é realmente um começo melhor do que no passado. Estou realmente confiante de que pode continuar assim”, explicou.

Agora, o objetivo é continuar a fazer o máximo de quilômetros possível, trabalhando principalmente no mapeamento do motor, para entender como aproveitar melhor a energia durante a volta e analisar diferentes cenários, comparando os dados estudados na fábrica com o simulador e os computadores. Hamilton explicou que já identificou alguns aspectos interessantes desde a manhã.

“Para nós, trata-se de continuar tentando rodar mais quilômetros e adquirir o máximo de conhecimento possível sobre este motor, sobre o carro e sobre a parte aerodinâmica, portanto, haverá muito trabalho. Esta manhã seguimos um programa e descobrimos algumas coisas interessantes. Charles fez algo diferente esta tarde, o que é ótimo. Então meu papel é ouvir o máximo possível".

“No final do dia, trocamos ideias, reunimos problemas, aspectos positivos e negativos e, em seguida, definimos um plano sobre o que queremos abordar amanhã, que é o nosso último dia, mas já temos bons dados. Trata-se apenas de compreendê-los bem e garantir que tomamos decisões realmente claras e precisas sobre o que testar daqui para a frente, antes de chegarmos ao Bahrein”, finalizou.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!