Lewis Hamilton finalizou o GP de Las Vegas de Fórmula 1 no fim da zona de pontuação depois de largar da última posição do grid, mas, mesmo conseguindo fazer uma prova de recuperação, o heptacampeão não ficou, nem de longe, feliz com o resultado da prova em Nevada, alegando que 2025 é a "pior temporada" de todas.

Após a bandeira quadriculada, o piloto da Ferrari deixou transparecer toda a sua decepção e amargura por mais um fim de semana insatisfatório: "Já tentei de tudo, dentro e fora do carro. Estou me sentindo péssimo. Tem sido a pior temporada de todos os tempos e, independentemente do que eu faça, as coisas só pioram", admitiu o britânico.

Os resultados recentes complicam as intenções da equipe na briga pelo segundo lugar no mundial de construtores contra Mercedes e Red Bull. Meta que agora parece cada vez mais distante e pela qual Lewis assumiu parte da responsabilidade.

"Nem sei quantos pontos temos, mas nesse ritmo, com meu desempenho, não há chance [de terminar em segundo]", finalizou Hamilton.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!