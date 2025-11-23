Todas as categorias

Últimas notícias
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Atualmente, Ferrari é a quarta colocada na tabela atrás de Mercedes e Red Bull

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton finalizou o GP de Las Vegas de Fórmula 1 no fim da zona de pontuação depois de largar da última posição do grid, mas, mesmo conseguindo fazer uma prova de recuperação, o heptacampeão não ficou, nem de longe, feliz com o resultado da prova em Nevada, alegando que 2025 é a "pior temporada" de todas.

Leia também:

Após a bandeira quadriculada, o piloto da Ferrari deixou transparecer toda a sua decepção e amargura por mais um fim de semana insatisfatório: "Já tentei de tudo, dentro e fora do carro. Estou me sentindo péssimo. Tem sido a pior temporada de todos os tempos e, independentemente do que eu faça, as coisas só pioram", admitiu o britânico.

Os resultados recentes complicam as intenções da equipe na briga pelo segundo lugar no mundial de construtores contra Mercedes e Red Bull. Meta que agora parece cada vez mais distante e pela qual Lewis assumiu parte da responsabilidade.

"Nem sei quantos pontos temos, mas nesse ritmo, com meu desempenho, não há chance [de terminar em segundo]", finalizou Hamilton.

