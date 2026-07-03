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F1: Hamilton desbanca Antonelli e lidera único treino em Silverstone; Bortoleto é 12º

Ferrari mostrou bom rendimento, ao ter Lerclerc na terceira posição

Redação Motorsport.com
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Grã-Bretanha, nona etapa do Mundial 2026, com o único treino livre do fim de semana de Silverstone.

Lewis Hamilton foi o mais rápido, com 1min29s260, sendo 0s213 mais veloz que Andrea Kimi Antonelli. Charles Lercler foi o terceiro, seguido por George Russell e Lando Norris fechando o top 5.

Gabriel Bortoleto foi o 12º colocado. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg foi o nono na sessão.

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O Treino

Assim como normalmente ocorre, uma série de pilotos passaram pela primeira posição nos primeiros minutos de sessão, com Hadjar na frente fazendo 1min30s969 após 1/4 de treino.

Com todos optando pelo composto duro, Antonelli assumiu a liderança com 1min30s77, superando o piloto da Red Bull. Na metade do treino, Bortoleto se destacava na nona posição, a 1s036 do líder. 

Hamilton assumiu a ponta com 1min30s501. Minutos depois, Piastri rodou entre as curvas Becketts e Chapel, mas não bateu.

Conforme os carros começaram a mudar os compostos, os tempos também foram mudando. Piastri tomou a P1, mas logo viu Russell baixar o patamar de 1min30s, com 1min29s938.

Antonelli deu uma grande resposta, com 1min29s473, quando restavam 10 minutos para o final.

Mas Hamilton não deixou barato e cravou 1min29s260. Leclerc também mostrou força, ao chegar ao terceiro posto, a 0s599 de seu companheiro de equipe.

Os resultados se mantiveram até o final. Bortoleto fechou na 12ª colocação.

O treino classificatório para a corrida sprint acontece nesta sexta-feira, às 12h30.

Resultado

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 L. HamiltonFerrari 44 32

1'29.260

   S 237.593
2 A. AntonelliMercedes 12 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 C. LeclercFerrari 16 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 G. RussellMercedes 63 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 O. PiastriMcLaren 81 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 M. VerstappenRed Bull Racing 3 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 L. NorrisMcLaren 1 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 I. HadjarRed Bull Racing 6 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 N. HulkenbergAudi 27 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 L. LawsonRB 30 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 F. ColapintoAlpine 43 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 G. BortoletoAudi 5 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 A. LindbladRB 41 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 O. BearmanHaas F1 Team 87 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 C. Sainz Jr.Williams 55 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 E. OconHaas F1 Team 31 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 A. AlbonWilliams 23 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 V. BottasCadillac-Ferrari 77 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 S. PerezCadillac-Ferrari 11 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 F. AlonsoAston Martin Racing 14 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 P. GaslyAlpine 10 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 L. StrollAston Martin Racing 18 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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