F1: Hamilton desbanca Antonelli e lidera único treino em Silverstone; Bortoleto é 12º
Ferrari mostrou bom rendimento, ao ter Lerclerc na terceira posição
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Grã-Bretanha, nona etapa do Mundial 2026, com o único treino livre do fim de semana de Silverstone.
Lewis Hamilton foi o mais rápido, com 1min29s260, sendo 0s213 mais veloz que Andrea Kimi Antonelli. Charles Lercler foi o terceiro, seguido por George Russell e Lando Norris fechando o top 5.
Gabriel Bortoleto foi o 12º colocado. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg foi o nono na sessão.
O Treino
Assim como normalmente ocorre, uma série de pilotos passaram pela primeira posição nos primeiros minutos de sessão, com Hadjar na frente fazendo 1min30s969 após 1/4 de treino.
Com todos optando pelo composto duro, Antonelli assumiu a liderança com 1min30s77, superando o piloto da Red Bull. Na metade do treino, Bortoleto se destacava na nona posição, a 1s036 do líder.
Hamilton assumiu a ponta com 1min30s501. Minutos depois, Piastri rodou entre as curvas Becketts e Chapel, mas não bateu.
Conforme os carros começaram a mudar os compostos, os tempos também foram mudando. Piastri tomou a P1, mas logo viu Russell baixar o patamar de 1min30s, com 1min29s938.
Antonelli deu uma grande resposta, com 1min29s473, quando restavam 10 minutos para o final.
Mas Hamilton não deixou barato e cravou 1min29s260. Leclerc também mostrou força, ao chegar ao terceiro posto, a 0s599 de seu companheiro de equipe.
Os resultados se mantiveram até o final. Bortoleto fechou na 12ª colocação.
O treino classificatório para a corrida sprint acontece nesta sexta-feira, às 12h30.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. HamiltonFerrari
|44
|32
|
1'29.260
|S
|237.593
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|29
|
+0.213
1'29.473
|0.213
|S
|237.027
|3
|C. LeclercFerrari
|16
|31
|
+0.599
1'29.859
|0.386
|S
|236.009
|4
|G. RussellMercedes
|63
|31
|
+0.678
1'29.938
|0.079
|S
|235.802
|5
|O. PiastriMcLaren
|81
|25
|
+0.887
1'30.147
|0.209
|S
|235.255
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|27
|
+0.980
1'30.240
|0.093
|S
|235.013
|7
|L. NorrisMcLaren
|1
|27
|
+1.028
1'30.288
|0.048
|S
|234.888
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|28
|
+1.078
1'30.338
|0.050
|S
|234.758
|9
|N. HulkenbergAudi
|27
|29
|
+1.483
1'30.743
|0.405
|M
|233.710
|10
|L. LawsonRB
|30
|28
|
+1.590
1'30.850
|0.107
|M
|233.435
|11
|F. ColapintoAlpine
|43
|28
|
+1.706
1'30.966
|0.116
|M
|233.137
|12
|G. BortoletoAudi
|5
|28
|
+1.775
1'31.035
|0.069
|M
|232.960
|13
|A. LindbladRB
|41
|32
|
+2.079
1'31.339
|0.304
|M
|232.185
|14
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|27
|
+2.113
1'31.373
|0.034
|S
|232.099
|15
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|33
|
+2.424
1'31.684
|0.311
|S
|231.311
|16
|E. OconHaas F1 Team
|31
|27
|
+2.424
1'31.684
|0.000
|S
|231.311
|17
|A. AlbonWilliams
|23
|30
|
+2.437
1'31.697
|0.013
|S
|231.279
|18
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|22
|
+2.890
1'32.150
|0.453
|M
|230.142
|19
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|23
|
+2.981
1'32.241
|0.091
|M
|229.915
|20
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|25
|
+3.697
1'32.957
|0.716
|M
|228.144
|21
|P. GaslyAlpine
|10
|25
|
+3.759
1'33.019
|0.062
|M
|227.992
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|26
|
+3.870
1'33.130
|0.111
|M
|227.720
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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