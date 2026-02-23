Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Porsche Cup
Porsche Cup
Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Após 32 anos, Neylson Almeida retorna às pistas e confirma estreia na Porsche Cup 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Silvio Morestoni encara o maior desafio de sua carreira na Porsche Cup

Fórmula 1
Fórmula 1
Academias de Pilotos da F1: Saiba quais nomes estão afiliados aos programas de desenvolvimento de talentos

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo
Fórmula 1

F1 - Hamilton descarta aposentadoria após 2026: "Não vou a lugar nenhum"

Heptacampeão refletiu sobre os testes de pré-temporada no Bahrein e demonstrou otimismo para a campanha desse ano

Lydia Mee
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

O heptacampeão Lewis Hamilton compartilhou uma mensagem provocadora nas redes sociais após os testes de pré-temporada no Bahrein, acabando com as especulações de que o britânico poderia se aposentar da Fórmula 1 após a temporada de 2026 se não encontrasse sua forma vencedora de títulos.

Após o término dos testes de pré-temporada na sexta-feira (20), Hamilton compartilhou: “Os testes chegaram ao fim. É inspirador ver uma equipe se empenhar ao máximo para construir um carro. Para mim, essa é a parte mais fascinante deste trabalho".

"Tudo é construído do zero e projetado e reprojetado repetidamente. E então, apenas alguns de nós temos a oportunidade de colocar essa máquina à prova. Essa sensação nunca perde a graça. Quero agradecer imensamente a todos da equipe na fábrica pelo trabalho árduo para chegar a este ponto! Estou verdadeiramente grato".

"Amo muito este trabalho e adoro trabalhar com minha equipe e pilotar para os fãs. Tenho muita sorte de poder fazer o que faço e estou animado para a temporada que se aproxima".

 

O campeonato receberá um novo conjunto de regulamentos em 2026, que se concentram em uma divisão quase 50/50 entre o motor de combustão interna e a parte elétrica da unidade de potência, entre muitas outras mudanças.

Como a recente era do efeito solo de 2022 a 2025 não se alinhou com o estilo de pilotagem de Hamilton, todos os olhos estarão voltados para o britânico em 2026 devido ao seu sucesso na era híbrida anterior, de 2014 a 2021. 

Lewis continuou, insistindo que a mentalidade que teve nos últimos anos ficou para trás: “Estou renovado e revigorado. Não vou a lugar nenhum, então fiquem comigo. Por um momento, esqueci quem eu era, mas graças a vocês e ao seu apoio, não verão essa mentalidade novamente. Sei o que precisa ser feito. Esta será uma temporada e tanto. Dei tudo de mim para estar aqui hoje. Vamos lá, equipe!!!”

