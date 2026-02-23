O heptacampeão Lewis Hamilton compartilhou uma mensagem provocadora nas redes sociais após os testes de pré-temporada no Bahrein, acabando com as especulações de que o britânico poderia se aposentar da Fórmula 1 após a temporada de 2026 se não encontrasse sua forma vencedora de títulos.

Após o término dos testes de pré-temporada na sexta-feira (20), Hamilton compartilhou: “Os testes chegaram ao fim. É inspirador ver uma equipe se empenhar ao máximo para construir um carro. Para mim, essa é a parte mais fascinante deste trabalho".

"Tudo é construído do zero e projetado e reprojetado repetidamente. E então, apenas alguns de nós temos a oportunidade de colocar essa máquina à prova. Essa sensação nunca perde a graça. Quero agradecer imensamente a todos da equipe na fábrica pelo trabalho árduo para chegar a este ponto! Estou verdadeiramente grato".

"Amo muito este trabalho e adoro trabalhar com minha equipe e pilotar para os fãs. Tenho muita sorte de poder fazer o que faço e estou animado para a temporada que se aproxima".

O campeonato receberá um novo conjunto de regulamentos em 2026, que se concentram em uma divisão quase 50/50 entre o motor de combustão interna e a parte elétrica da unidade de potência, entre muitas outras mudanças.

Como a recente era do efeito solo de 2022 a 2025 não se alinhou com o estilo de pilotagem de Hamilton, todos os olhos estarão voltados para o britânico em 2026 devido ao seu sucesso na era híbrida anterior, de 2014 a 2021.

Lewis continuou, insistindo que a mentalidade que teve nos últimos anos ficou para trás: “Estou renovado e revigorado. Não vou a lugar nenhum, então fiquem comigo. Por um momento, esqueci quem eu era, mas graças a vocês e ao seu apoio, não verão essa mentalidade novamente. Sei o que precisa ser feito. Esta será uma temporada e tanto. Dei tudo de mim para estar aqui hoje. Vamos lá, equipe!!!”

