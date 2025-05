Lewis Hamilton fez questão de acabar com as especulações "absurdas" de um rompimento entre ele seu engenheiro de corrida na Ferrari, Riccardo Adami, exaltando as virtudes de Adami e afirmando que o relacionamento entre eles é "ótimo" na Fórmula 1.

Momentos de comunicação entre o heptacampeão e o engenheiro pelo rádio da equipe foram transmitidos pelo canal mundial da F1, com o piloto acreditando que não estava recebendo informações suficientes sobre as falhas na pista em Mônaco no último fim de semana.

Além disso, sua pergunta no final da corrida, questionando se Adami estava "chateado comigo ou algo assim", não foi respondida. Isso fez com que muitos comentaristas sugerissem que Hamilton e o engenheiro não estavam se dando muito bem desde que começaram a trabalhar juntos, no início do ano.

Mas Hamilton afirmou que isso era apenas "especulação" e que, embora os dois ainda estivessem aprendendo a trabalhar um com o outro, ele e Adami não tinham problemas reais: "Nosso relacionamento é ótimo, não há problemas. Estamos constantemente aprendendo mais e mais um sobre o outro", disse Hamilton antes do GP da Espanha neste fim de semana".

"Estamos sempre nos adaptando à maneira como ambos gostamos de trabalhar. Ele já trabalhou com vários pilotos diferentes antes. Não temos nenhum tipo de problema."

Riccardo Adami, engenheiro de corrida da Ferrari Foto de: Sutton Images

Hamilton explicou que qualquer desentendimento ouvido na transmissão era normal entre um engenheiro e seu piloto - e que qualquer outra interpretação disso era "apenas ruído".

Adami já trabalhou com Sebastian Vettel e Carlos Sainz na Ferrari, bem como com Vettel, Vitantonio Liuzzi, Sebastien Buemi e Daniel Ricciardo na Toro Rosso.

"Sim, há muita especulação. A maior parte é mentira", acrescentou o britânico. "No fim das contas, temos um ótimo relacionamento. Tem sido incrível trabalhar com ele. É um cara fantástico, que trabalha muito. Nós dois somos [trabalhadores] e nem sempre acertamos em todos os finais de semana. Temos desentendimentos? Como todo mundo tem em um relacionamento, mas nós resolvemos isso".

"Nós dois estamos juntos nisso. Ambos queremos ganhar um campeonato juntos e estamos trabalhando para elevar a equipe. É só barulho e não prestamos atenção nisso. Pode continuar, se quiserem, mas não faz diferença para o trabalho que estamos tentando fazer", completou.

Hamilton também minimizou o tráfego de rádio em Mônaco especificamente, afirmando que "houve áreas em que tivemos problemas de rádio durante a corrida. Não recebi todas as informações que queria, mas conversamos depois", finalizou.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: a FIA vai EMBARALHAR a F1 na Espanha? ATUALIZAÇÕES e TUDO de Barcelona

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!