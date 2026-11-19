Lewis Hamilton tem permanência assegurada no grid da Fórmula 1 para a temporada 2027, mas seu futuro na categoria após o próximo campeonato permanece completamente em aberto. Ainda assim, o piloto britânico afirmou que sequer começou a refletir sobre uma eventual extensão de contrato com a Ferrari.

Enquanto Charles Leclerc possui um acordo de longo prazo que o vincula à Scuderia até 2030, o cenário do heptacampeão para o ciclo posterior a 2027, no entanto, segue indefinido.

Outra questão que envolve Maranello é a 'linha sucessória', com Oliver Bearman e Rafa Câmara, ambos da academia de pilotos da Ferrari e que correm pela Haas, aguardando uma oportunidade na Scuderia.

Apesar das especulações sobre o mercado de pilotos de 2028 em diante, Hamilton demonstrou total tranquilidade ao abordar o tema durante o dia de mídia do GP de Las Vegas. Segundo o britânico, o assunto ainda não entrou em sua pauta pessoal por se encontrar apenas na metade de seu vínculo atual com a Ferrari.

"Não, eu nem pensei nisso, porque estou tipo no meio de um contrato. Então, normalmente isso acontece em algum momento do seu último ano".

"Não sei quando vamos começar essas discussões, mas não há necessidade de falar sobre isso, nem de ficar pensando nisso", concluiu Hamilton.

Colaboração de Filip Cleeren

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!