A classificação do GP da Cidade do México de Fórmula 1 foi bastante agitada e teve Lewis Hamilton na pole position à frente de George Russell e Charles Leclerc.

O quali

Gabriel Bortoleto, que não teve a oportunidade de dar voltas rápidas nos treinos, foi o primeiro a deixar a garagem. Vale lembrar que o brasileiro trocou a unidade de potência após o TL3.

Fernando Alonso apareceu com o melhor tempo nas primeiras tentativas, cravando 1min18s908, bastante abaixo do que as Ferraris, Mercedes e McLaren fizeram durante os treinos.

Lewis Hamilton apareceu para abaixar bastante o tempo, enquanto Charles Leclerc abria sua tentativa, mas precisou tirar o pé do acelerador por conta da bandeira vermelha causada pela Aston Martin de Alonso.

Lewis Hamilton terminou o Q1 como o mais rápido, cravando 1min17s341, com Isack Hadjar na segunda posição e Charles Leclerc em terceiro.

Vale lembrar que Esteban Ocon foi afastado de suas atividades como piloto da Haas e substituído por Ryo Hirakawa no GP do México.

Gabriel Bortoleto, depois dos problemas que enfrentou ao longo dos treinos, conseguiu o sexto melhor tempo, logo atrás de George Russell e duas posições à frente de Nico Hulkenberg.

Eliminados no Q1: Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Ryo Hirakawa, Fernando Alonso e Alexander Albon.

O Q2

Leclerc abaixou bastante o registro de volta mais rápida em sua primeira tentativa, cravando 1min16s944. No entanto, Max Verstappen apareceu para 'acabar com a brincadeira' e foi 0s068 mais rápido que o monegasco.

Hamilton e Lando Norris tiveram que abandonar suas primeiras tentativas por conta de erros na entrada do estádio. Ambos os pilotos travaram as rodas e derraparam, precisando retornar aos boxes para fazer a troca dos pneus.

Norris subiu para a terceira posição, antes de ser superado por Hamilton, que ficou exatamente 0s009 atrás de Leclerc.

Oscar Piastri, por sua vez, tinha sua participação no Q3 ameaçada. O australiano aparecia na 11ª posição depois das boas voltas de Norris e Hamilton.

No apagar das luzes do Q2, Norris apareceu na primeira posição, logo à frente de Verstappen e Leclerc. Ao mesmo tempo, o australiano da McLaren não conseguia avançar para o Q3, informando a McLaren que não tinha nenhuma aderência nos pneus traseiros.

Eliminados: Carlos Sainz, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg.

O Q3

As duas Ferraris apareceram rapidamente para a briga pela pole, com Leclerc liderando com 1min16s647, enquanto Hamilton fez sua volta em 1min17s069.

Os dois pilotos de Maranello foram separados por Norris, que ficou 0s177 aquém do carro #16 na primeira tentativa.

Verstappen rapidamente apareceu para assumir a segunda posição da tabela, abaixando o tempo de Norris e ficando 0s045 atrás de Leclerc.

No primeiro 'stint', Isack Hadjar teve sua volta deletada por limites de pista, sendo o único a não registrar tempo.

Russell e Hamilton voltaram para reagir, com o heptacampeão cravando um tempo de 1min16s514. Leclerc, por sua vez, não conseguiu melhorar seu tempo e ficou com a marca anterior.

Norris acabou errando sua tentativa e retornou para os boxes sem conseguir melhorar o tempo, ficando com a sexta posição.

Hamilton cravou a pole, com Russell em segundo e Leclerc em terceiro. Vale lembrar que Verstappen tem uma punição e perde uma posição por conta do choque teve com Liam Lawson durante o TL2, com isso Antonelli larga em quarto. Bortoleto larga em 14º.

Confira o grid de largada completo para o GP do México de F1

1 Lewis Hamilton

(Ferrari)





2

George Russell

(Mercedes) 3 Charles Leclerc

(Ferrari)





4

Kimi Antonelli

(Mercedes) 5 Max Verstappen (P) +1

(Red Bull)





6

Lando Norris

(McLaren) 7 Isack Hadjar

(Red Bull)





8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls) 9 Liam Lawson (P) +1

(Racing Bulls)





10

Pierre Gasly

(Alpine) 11 Nico Hülkenberg

(Audi)





12

Franco Colapinto

(Alpine) 13 Oscar Piastri

(McLaren)





14

Gabriel Bortoleto

(Audi) 15 Oliver Bearman

(Haas)





16

Carlos Sainz

(Williams) 17 Alexander Albon

(Williams)





18

Fernando Alonso

(Aston Martin) 19 Ryo Hirakawa

(Haas)





20

Lance Stroll

(Aston Martin) 21 Sergio Pérez

(Cadillac)





22

Valtteri Bottas

(Cadillac)

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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