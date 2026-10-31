F1: Hamilton 'despacha' Russell e é pole para o GP no México; Antonelli é quarto e Bortoleto, P14
Verstappen perde uma posição após o choque com Liam Lawson durante o TL2
A classificação do GP da Cidade do México de Fórmula 1 foi bastante agitada e teve Lewis Hamilton na pole position à frente de George Russell e Charles Leclerc.
O quali
Gabriel Bortoleto, que não teve a oportunidade de dar voltas rápidas nos treinos, foi o primeiro a deixar a garagem. Vale lembrar que o brasileiro trocou a unidade de potência após o TL3.
Fernando Alonso apareceu com o melhor tempo nas primeiras tentativas, cravando 1min18s908, bastante abaixo do que as Ferraris, Mercedes e McLaren fizeram durante os treinos.
Lewis Hamilton apareceu para abaixar bastante o tempo, enquanto Charles Leclerc abria sua tentativa, mas precisou tirar o pé do acelerador por conta da bandeira vermelha causada pela Aston Martin de Alonso.
Lewis Hamilton terminou o Q1 como o mais rápido, cravando 1min17s341, com Isack Hadjar na segunda posição e Charles Leclerc em terceiro.
Vale lembrar que Esteban Ocon foi afastado de suas atividades como piloto da Haas e substituído por Ryo Hirakawa no GP do México.
Gabriel Bortoleto, depois dos problemas que enfrentou ao longo dos treinos, conseguiu o sexto melhor tempo, logo atrás de George Russell e duas posições à frente de Nico Hulkenberg.
Eliminados no Q1: Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Ryo Hirakawa, Fernando Alonso e Alexander Albon.
O Q2
Leclerc abaixou bastante o registro de volta mais rápida em sua primeira tentativa, cravando 1min16s944. No entanto, Max Verstappen apareceu para 'acabar com a brincadeira' e foi 0s068 mais rápido que o monegasco.
Hamilton e Lando Norris tiveram que abandonar suas primeiras tentativas por conta de erros na entrada do estádio. Ambos os pilotos travaram as rodas e derraparam, precisando retornar aos boxes para fazer a troca dos pneus.
Norris subiu para a terceira posição, antes de ser superado por Hamilton, que ficou exatamente 0s009 atrás de Leclerc.
Oscar Piastri, por sua vez, tinha sua participação no Q3 ameaçada. O australiano aparecia na 11ª posição depois das boas voltas de Norris e Hamilton.
No apagar das luzes do Q2, Norris apareceu na primeira posição, logo à frente de Verstappen e Leclerc. Ao mesmo tempo, o australiano da McLaren não conseguia avançar para o Q3, informando a McLaren que não tinha nenhuma aderência nos pneus traseiros.
Eliminados: Carlos Sainz, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg.
O Q3
As duas Ferraris apareceram rapidamente para a briga pela pole, com Leclerc liderando com 1min16s647, enquanto Hamilton fez sua volta em 1min17s069.
Os dois pilotos de Maranello foram separados por Norris, que ficou 0s177 aquém do carro #16 na primeira tentativa.
Verstappen rapidamente apareceu para assumir a segunda posição da tabela, abaixando o tempo de Norris e ficando 0s045 atrás de Leclerc.
No primeiro 'stint', Isack Hadjar teve sua volta deletada por limites de pista, sendo o único a não registrar tempo.
Russell e Hamilton voltaram para reagir, com o heptacampeão cravando um tempo de 1min16s514. Leclerc, por sua vez, não conseguiu melhorar seu tempo e ficou com a marca anterior.
Norris acabou errando sua tentativa e retornou para os boxes sem conseguir melhorar o tempo, ficando com a sexta posição.
Hamilton cravou a pole, com Russell em segundo e Leclerc em terceiro. Vale lembrar que Verstappen tem uma punição e perde uma posição por conta do choque teve com Liam Lawson durante o TL2, com isso Antonelli larga em quarto. Bortoleto larga em 14º.
Confira o grid de largada completo para o GP do México de F1
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
George Russell
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Kimi Antonelli
|
5
|
Max Verstappen (P) +1
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6
|
Lando Norris
|
7
|
Isack Hadjar
|
8
|
Arvid Lindblad
|
9
|
Liam Lawson (P) +1
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10
|
Pierre Gasly
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11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Franco Colapinto
|
13
|
Oscar Piastri
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Oliver Bearman
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16
|
Carlos Sainz
|
17
|
Alexander Albon
|
18
|
Fernando Alonso
|
19
|
Ryo Hirakawa
|
20
|
Lance Stroll
|
21
|
Sergio Pérez
|
22
|
Valtteri Bottas
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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