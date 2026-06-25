Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Porsche Cup
Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff

Cavaleiro Sports encara desafio do Velocitta na quarta etapa da NASCAR Brasil 2026

NASCAR Brasil
Velocitta
Cavaleiro Sports encara desafio do Velocitta na quarta etapa da NASCAR Brasil 2026

F1 - Sainz reafirma intenção de permanecer na Williams a longo prazo: "Acredito no projeto"

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Sainz reafirma intenção de permanecer na Williams a longo prazo: "Acredito no projeto"

Moto3 terá Yamaha como única fornecedora a partir de 2028

Moto3
Assen
Moto3 terá Yamaha como única fornecedora a partir de 2028

F1: Mercedes leva nova bateria para Áustria, mas Norris fica impedido de utilizar; entenda

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Mercedes leva nova bateria para Áustria, mas Norris fica impedido de utilizar; entenda
Fórmula 1 GP da Áustria

F1: Hamilton detalha lesão grave no pescoço durante temporada de 2025

O heptacampeão mundial sofreu um acidente durante um teste privado com a Ferrari em janeiro

Ed Hardy Oleg Karpov
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Durante o dia de mídia para o GP da Áustria de Fórmula 1 que acontece neste fim de semana, Lewis Hamilton revelou que sofreu uma lesão no pescoço no ano passado, depois de um acidente na pré-temporada.

Leia também:

Como preparação para a temporada de estreia da Ferrari, o heptacampeão mundial realizou um teste privado de três dias em janeiro - no circuito de Barcelona - com carros de anos anteriores da Scuderia. Porém, no segundo dia, o britânico sofreu um acidente no volante do SF-23. 

"Bati no muro com muita força no ano passado durante os testes", disse Hamilton. "Desloquei um dos discos do meu pescoço que acabou pressionando o nervo. Por conta disso, não consegui fazer muita coisa durante nove semanas, mais ou menos."

"Eu tinha quiropraxia todos os dias. Não conseguia dormir. Tomei analgésicos, precisei levar injeção... Fiz tudo o que estava ao meu alcance para tentar resolver o problema. Basicamente, era com isso que eu estava tentando conviver e não era nada fácil lidar com isso na posição em que ficamos sentados [no carro]."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

 Coincidência ou não, 2025 acabou se tornando um dos piores anos da carreira de Lewis na categoria. O sete vezes campeão mundial terminou em sexto lugar na classificação, 86 pontos atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc e sem nenhuma aparição no pódio pela primeira vez em 19 temporadas.

Cenário contrastante com o momento atual em que Hamilton é o vice-líder do campeonato, com 41 pontos de 'gap' para o líder, Kimi Antonelli, e nova à frente do terceiro colocado George Russell. Mas, ainda assim, o britânico não pensa em título.

"Sinceramente, não estou pensando se posso competir pelo título. Penso em chegar e vencer neste fim de semana, este é o meu objetivo. E, para isso, trabalhei a semana passada toda e esta também. Não tenho ido jantar fora." 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: FIA aprova proposta de Ben Sulayem para mandato 'sem limites'
Próximo artigo F1: Leclerc destaca Mercedes como primeira força na Áustria

Principais comentários
Mais de
Ed Hardy

Com ePrix de São Paulo em nova data, F-E divulga calendário recorde para 2026/2027

Fórmula E
Fórmula E
Com ePrix de São Paulo em nova data, F-E divulga calendário recorde para 2026/2027

F1: Abandono de Antonelli em Barcelona levanta preocupações na Mercedes sobre confiabilidade

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona
F1: Abandono de Antonelli em Barcelona levanta preocupações na Mercedes sobre confiabilidade

F1: Leclerc fica "sem desculpas" e "envergonhado" após batida no quali em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona
F1: Leclerc fica "sem desculpas" e "envergonhado" após batida no quali em Barcelona
Mais de
Lewis Hamilton

Após atualização do motor na Áustria, Ferrari deve ter novo turbo após pausa da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
Após atualização do motor na Áustria, Ferrari deve ter novo turbo após pausa da F1

F1: Hamilton e Verstappen se juntam em crítica sobre custos "ridículos e insanos" em categorias de base do automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hamilton e Verstappen se juntam em crítica sobre custos "ridículos e insanos" em categorias de base do automobilismo

F1: Villeneuve pede para Ferrari favorecer Hamilton – mas isso vai acontecer?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Villeneuve pede para Ferrari favorecer Hamilton – mas isso vai acontecer?
Mais de
Ferrari

F1: Leclerc destaca Mercedes como primeira força na Áustria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Leclerc destaca Mercedes como primeira força na Áustria

Simulação, redes sociais e mais: Como equipes tentam mudar resultados na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
Simulação, redes sociais e mais: Como equipes tentam mudar resultados na F1

F1: Steiner alerta que Mercedes recorrerá às ordens de equipe caso ameaça da Ferrari cresça

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Steiner alerta que Mercedes recorrerá às ordens de equipe caso ameaça da Ferrari cresça

Últimas notícias

Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Porsche Cup
Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

NASCAR Brasil
Velocitta
Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff

NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff