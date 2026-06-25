Durante o dia de mídia para o GP da Áustria de Fórmula 1 que acontece neste fim de semana, Lewis Hamilton revelou que sofreu uma lesão no pescoço no ano passado, depois de um acidente na pré-temporada.

Como preparação para a temporada de estreia da Ferrari, o heptacampeão mundial realizou um teste privado de três dias em janeiro - no circuito de Barcelona - com carros de anos anteriores da Scuderia. Porém, no segundo dia, o britânico sofreu um acidente no volante do SF-23.

"Bati no muro com muita força no ano passado durante os testes", disse Hamilton. "Desloquei um dos discos do meu pescoço que acabou pressionando o nervo. Por conta disso, não consegui fazer muita coisa durante nove semanas, mais ou menos."

"Eu tinha quiropraxia todos os dias. Não conseguia dormir. Tomei analgésicos, precisei levar injeção... Fiz tudo o que estava ao meu alcance para tentar resolver o problema. Basicamente, era com isso que eu estava tentando conviver e não era nada fácil lidar com isso na posição em que ficamos sentados [no carro]."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Coincidência ou não, 2025 acabou se tornando um dos piores anos da carreira de Lewis na categoria. O sete vezes campeão mundial terminou em sexto lugar na classificação, 86 pontos atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc e sem nenhuma aparição no pódio pela primeira vez em 19 temporadas.

Cenário contrastante com o momento atual em que Hamilton é o vice-líder do campeonato, com 41 pontos de 'gap' para o líder, Kimi Antonelli, e nova à frente do terceiro colocado George Russell. Mas, ainda assim, o britânico não pensa em título.

"Sinceramente, não estou pensando se posso competir pelo título. Penso em chegar e vencer neste fim de semana, este é o meu objetivo. E, para isso, trabalhei a semana passada toda e esta também. Não tenho ido jantar fora."

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