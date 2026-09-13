F1: Hamilton detalha problema repentino antes de abandono no GP da Espanha
Heptacampeão teve problema no freio do carro e não terminou corrida em Madri
Lewis Hamilton precisou abandonar o GP da Espanha de Fórmula 1 neste domingo, vítima de um problema nos freios do SF-26. O heptacampeão chegou a ocupar a terceira colocação e havia disputado posição com Max Verstappen logo após a primeira curva, mas deixou a prova ainda nas voltas iniciais.
O piloto da Ferrari estava com dificuldades na pista, tendo inclusive usado a área de escape após travar as rodas, com problemas para fazer as curvas. Perdendo várias posições, a Ferrari pediu que o heptacampeão fosse até os boxes para abandonar a corrida.
"Na verdade isso já tinha acontecido basicamente antes daquela freada na curva 5. Eu pisei no freio, o carro começou a parar, e então meio que... o pedal deu uma espécie de tranco. E, de repente, o carro não desacelerou tão rápido quanto normalmente desaceleraria e acabei entrando com muita velocidade", disse à Sky Sports.
"E depois toquei de raspão no muro. Então o pedal voltou e estava tudo bem. Depois, acho que algumas curvas mais tarde, o pedal voltou a afundar. Portanto, não sei realmente de onde vem isso", continuou.
Hamilton fez uma boa largada, chegando à terceira posição, à frente de Max Verstappen. Na primeira chicane, o holandês não conseguiu seguir o traçado e teve de cortar a curva, saindo à frente de Hamilton. O britânico indicou rapidamente que Verstappen devia devolver-lhe a posição, mas o piloto da Red Bull começou a negociar, considerando que o heptacampeão o tinha empurrado para fora da pista.
A equipa austríaca, contudo, chamou rapidamente o tetracampeão e pediu-lhe que devolvesse a posição a Hamilton, que, naquele momento, estava atrás de Antonelli. Verstappen acabou cumprindo o pedido, perdendo duas posições na primeira volta. Porém, com os problemas no freio, o heptacampeão deixou a corrida.
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