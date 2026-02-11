Embora cada volta feita na pré-temporada da Fórmula 1 2026 contribua para o conhecimento das equipes sobre como os carros funcionarão, ainda há dúvidas a respeito da forma em que os elementos-chave do espetáculo serão comunicados aos fãs.

Apesar das extensas reuniões, os pilotos ainda estão se acostumando e se familiarizado com as complexas exigências das unidades de potência, que agora conta com uma divisão 50/50 entre potência elétrica e o motor de combustão interna. Isso força as baterias a serem recarregadas ao longo de uma única volta.

Além disso, há muitas incertezas sobre a maneira ideal de gerenciar esse ciclo durante uma corrida, se os pilotos serão capazes de acelerar a fundo na classificação e até mesmo como abordar uma largada.

Uma tendência que está surgindo é que, embora os pilotos tenham indiscutivelmente um papel mais importante do que antes no desempenho do carro por meio das escolhas que fazem ao longo da volta, os algoritmos de software determinarão, em última análise, os pontos ideais de gasto e recarga da bateria.

Portanto, até certo ponto, o papel dos pilotos será simplesmente fazer o que lhe for indicado, tornando difícil para os espectadores apreciarem suas habilidades.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

“Acho que nenhum dos fãs vai entender isso”, disse Lewis Hamilton aos repórteres após sua primeira manhã de testes com o SF-26 no Bahrein. “É tão complexo, ridiculamente complexo. Tive sete reuniões em um dia e eles nos explicaram tudo. Não sei, é como se precisássemos de um diploma para entender tudo completamente".

"Em termos de gerenciamento, diria que é bastante simples. Talvez na configuração de corrida seja diferente, como você pode ver. Mas também há um sistema que, automaticamente, assim que você termina uma volta, aprende a maneira como você está dirigindo. Mas, digamos, por exemplo, você trava e sai da pista, porque é mais distância, isso afeta o algoritmo. Então, estamos apenas tentando entender isso. Mas todos estão no mesmo barco".

Esse processo de compreensão ocorreu em tempo real durante o primeiro dia de corrida no Bahrein, onde as equipes agora estão se concentrando no desempenho após a semana de cinco dias de “shakedown” em Barcelona.

Houve diferenças claras entre as equipes e os pilotos em termos de suas abordagens em várias curvas – até mesmo variações significativas com o mesmo carro e piloto de volta para volta, à medida que avaliavam os efeitos da frenagem em comparação com a elevação, e rodavam com rotações mais altas em marchas mais baixas para girar os motores elétricos e gerar potência.

Isso tem um custo em termos de estabilidade, pois os carros perdem downforce, especialmente na parte traseira.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

“As marchas baixas que temos que usar são apenas porque não conseguimos recuperar potência suficiente na entrada – porque o carro não consegue lidar com isso”, disse Hamilton. “Não conseguimos recuperar energia suficiente da bateria, por isso temos que acelerar os motores muito. Então, estamos reduzindo para a segunda e a primeira marcha, em alguns lugares, apenas para tentar recuperar um pouco mais de potência".

"Se você olhar para Barcelona, por exemplo, [houve] muito lift-and-coast em uma simulação de qualificação. Isso não é comum. Aqui [no Bahrein], não podemos fazer isso, porque há uma zona de frenagem, o que definitivamente não ajuda, pois as diferenças entre essas relações são bastante altas. Além disso, o downforce é muito baixo".

