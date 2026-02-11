Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F3
F3
F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Pedro Lima compete pela F4 Winter Series em Valência, pista onde já testou

Geral
Geral
Pedro Lima compete pela F4 Winter Series em Valência, pista onde já testou

F1 - Bortoleto avalia primeiro dia de testes no Bahrein: "Ainda há muito a fazer"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Bortoleto avalia primeiro dia de testes no Bahrein: "Ainda há muito a fazer"

F1: "Estamos mais devagar que a F2", dispara Hamilton sobre carros de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Estamos mais devagar que a F2", dispara Hamilton sobre carros de 2026

Como foi a primeira transmissão do retorno da F1 ao Grupo Globo?

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Como foi a primeira transmissão do retorno da F1 ao Grupo Globo?
Fórmula 1 Bahrain Pre-Season Testing Session 1

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Heptacampeão detalhou impressões gerais do carro após o primeiro dia da pré-temporada no Bahrein

Stuart Codling Jake Boxall-Legge
Editado:

Embora cada volta feita na pré-temporada da Fórmula 1 2026 contribua para o conhecimento das equipes sobre como os carros funcionarão, ainda há dúvidas a respeito da forma em que os elementos-chave do espetáculo serão comunicados aos fãs. 

Leia também:

Apesar das extensas reuniões, os pilotos ainda estão se acostumando e se familiarizado com as complexas exigências das unidades de potência, que agora conta com uma divisão 50/50 entre potência elétrica e o motor de combustão interna. Isso força as baterias a serem recarregadas ao longo de uma única volta.

Além disso, há muitas incertezas sobre a maneira ideal de gerenciar esse ciclo durante uma corrida, se os pilotos serão capazes de acelerar a fundo na classificação e até mesmo como abordar uma largada.

Uma tendência que está surgindo é que, embora os pilotos tenham indiscutivelmente um papel mais importante do que antes no desempenho do carro por meio das escolhas que fazem ao longo da volta, os algoritmos de software determinarão, em última análise, os pontos ideais de gasto e recarga da bateria.

Portanto, até certo ponto, o papel dos pilotos será simplesmente fazer o que lhe for indicado, tornando difícil para os espectadores apreciarem suas habilidades.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

“Acho que nenhum dos fãs vai entender isso”, disse Lewis Hamilton aos repórteres após sua primeira manhã de testes com o SF-26 no Bahrein. “É tão complexo, ridiculamente complexo. Tive sete reuniões em um dia e eles nos explicaram tudo. Não sei, é como se precisássemos de um diploma para entender tudo completamente".

"Em termos de gerenciamento, diria que é bastante simples. Talvez na configuração de corrida seja diferente, como você pode ver. Mas também há um sistema que, automaticamente, assim que você termina uma volta, aprende a maneira como você está dirigindo. Mas, digamos, por exemplo, você trava e sai da pista, porque é mais distância, isso afeta o algoritmo. Então, estamos apenas tentando entender isso. Mas todos estão no mesmo barco".

Esse processo de compreensão ocorreu em tempo real durante o primeiro dia de corrida no Bahrein, onde as equipes agora estão se concentrando no desempenho após a semana de cinco dias de “shakedown” em Barcelona.

Houve diferenças claras entre as equipes e os pilotos em termos de suas abordagens em várias curvas – até mesmo variações significativas com o mesmo carro e piloto de volta para volta, à medida que avaliavam os efeitos da frenagem em comparação com a elevação, e rodavam com rotações mais altas em marchas mais baixas para girar os motores elétricos e gerar potência.

Isso tem um custo em termos de estabilidade, pois os carros perdem downforce, especialmente na parte traseira.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

“As marchas baixas que temos que usar são apenas porque não conseguimos recuperar potência suficiente na entrada – porque o carro não consegue lidar com isso”, disse Hamilton. “Não conseguimos recuperar energia suficiente da bateria, por isso temos que acelerar os motores muito. Então, estamos reduzindo para a segunda e a primeira marcha, em alguns lugares, apenas para tentar recuperar um pouco mais de potência".

"Se você olhar para Barcelona, por exemplo, [houve] muito lift-and-coast em uma simulação de qualificação. Isso não é comum. Aqui [no Bahrein], não podemos fazer isso, porque há uma zona de frenagem, o que definitivamente não ajuda, pois as diferenças entre essas relações são bastante altas. Além disso, o downforce é muito baixo".

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

Principais comentários

Mais de
Stuart Codling

ANÁLISE F1: Após ter começado com o pé esquerdo, o que esperar da Williams em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Após ter começado com o pé esquerdo, o que esperar da Williams em 2026?

F1: O que esperar do shakedown em Barcelona e por que ele é 'secreto'

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: O que esperar do shakedown em Barcelona e por que ele é 'secreto'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Mais de
Lewis Hamilton

F1: Ferrari reutilizará motor de Barcelona nos testes do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari reutilizará motor de Barcelona nos testes do Bahrein

Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

F1: Hamilton sente "mentalidade vencedora" na Ferrari em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Hamilton sente "mentalidade vencedora" na Ferrari em 2026
Mais de
Ferrari

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

ANÁLISE F1 - Design extremo de Newey, sidepods da Red Bull e Mercedes: Os destaques técnicos de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1 - Design extremo de Newey, sidepods da Red Bull e Mercedes: Os destaques técnicos de 2026

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Últimas notícias

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff

F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F3
F3 F3
F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda