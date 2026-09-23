Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Após renovação de Hadjar, veja como está o grid da F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Após renovação de Hadjar, veja como está o grid da F1 2027

F1 - Hamilton detona corte na duração das corridas em 2027: "Deveriam ser mais longas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Hamilton detona corte na duração das corridas em 2027: "Deveriam ser mais longas"

F1: Haas nega problema em ter dois pilotos vinculados à Ferrari em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Haas nega problema em ter dois pilotos vinculados à Ferrari em 2027

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à quinta-feira de treinos do GP do Azerbaijão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à quinta-feira de treinos do GP do Azerbaijão

MotoGP: Honda escala Chantra para substituir Mir no GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Honda escala Chantra para substituir Mir no GP do Japão

F1: Leclerc quebra silêncio e confirma primeira gravidez de Alexandra

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Leclerc quebra silêncio e confirma primeira gravidez de Alexandra

F1: Gasly denuncia ameaças à família após polêmica com Colapinto em Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Gasly denuncia ameaças à família após polêmica com Colapinto em Madri

F1 define como será motor V8 em 2030; veja detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 define como será motor V8 em 2030; veja detalhes
Reações
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

F1 - Hamilton detona corte na duração das corridas em 2027: "Deveriam ser mais longas"

Em Baku, britânico da Ferrari contesta plano da FIA de encurtar provas para 290 km

Rubén Carballo Rosa
Editado:

No intervalo entre os GPs da Espanha e do Azerbaijão, a Fórmula 1 divulgou mudanças no regulamento para 2027, incluindo a redução da duração total das corridas. Lewis Hamilton, no entanto, foi uma das vozes contrárias à modificação da regra.

O editor recomenda:

Em 2027, a distância padrão das corridas deverá cair de 305 para 290 quilômetros. De acordo com a FIA, isso equivale a cerca de duas ou três voltas a menos. A Comissão de Fórmula 1 aprovou a redução, embora ela ainda precise da aprovação final do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

A razão para o ajuste está nas unidades de potência. Para 2027, o equilíbrio passará, portanto, para 58/42 em favor do motor de combustão interna, seguido por 60/40 em 2028. Mais potência do motor de combustão significa maior consumo de combustível, mas tanques maiores exigiriam novos chassis. Muitas equipes querem continuar usando seus carros de 2026.

O heptacampeão chegou nesta quarta-feira (23) à Baku e discordou da organização do campeonato e deixou claro que, para ele, os GPs deveriam, na verdade, ser mais longos.

“A verdade é que não sei quais são os motivos que eles alegaram [para encurtar os GPs]. Acho que as corridas deveriam ser mais longas, porque fisicamente são mais fáceis do que nunca; portanto, encurtá-las não me parece fazer muito sentido”, começou Hamilton.

“Se pensarmos neste fim de semana, temos os pneus C3, C4 e C5, que praticamente conseguem percorrer toda a distância da corrida. Temos muitas corridas em que há apenas uma parada".

"Não é especialmente exigente. Bem, é exigente, sim, mas estão fabricando pneus que duram mais, então, para mim, há muitas corridas em que eu gostaria de ver mais voltas. Então, para ser honesto, o que eu pediria é justamente o oposto: corridas mais longas".

O heptacampeão destacou a resistência física e mental dos pilotos como um dos fatores que mais importam para a categoria máxima do automobilismo.

“Supõe-se que este seja o esporte mais exigente, tanto mental quanto fisicamente, e há algumas corridas em que faz tanto calor que, no final, você chega ao limite".

"Por exemplo, Singapura é incrivelmente quente, e a Malásia vai ser uma loucura este ano, mas é aí que acho que você quer ver os atletas bem no limite de seu desempenho, tendo que levar seus corpos além do limite".

"Porque é disso que se trata esse esporte: superar os limites e ultrapassar as fronteiras; portanto, encurtar as corridas não faz sentido algum para mim”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O britânico da Ferrari também fez um balanço de suas corridas mais exigentes na carreira: “Penso no meu primeiro ano, naturalmente, porque foi minha estreia e foi exaustivo fazer o corpo se acostumar com tudo aquilo". 

"Diria que 2020 também foi difícil, foi um período em que o carro estava mais rápido do que nunca e tinha a maior carga aerodinâmica de todos os tempos, então, fisicamente, diria que foi o mais exigente".

"Mas muitas mudanças foram sendo introduzidas com o tempo, como todas essas áreas de escape modernas, das quais, pessoalmente, não gosto; sinto saudades dos velhos tempos, quando se era um pouco mais relutante em correr riscos no que diz respeito às zonas de escape: não havia tantas e havia mais grama e cascalho, mas, obviamente, hoje em dia já não é mais assim”, concluiu.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Haas nega problema em ter dois pilotos vinculados à Ferrari em 2027

Principais comentários
Mais de
Rubén Carballo Rosa

MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez lidera TL1 do GP de Aragón; Moreira é o 13º

MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Ogura passa por cirurgia na mão e Trackhouse espera retorno em Misano
Mais de
Lewis Hamilton

F1: Ferrari reestrutura departamento de motores e busca engenheiro da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari reestrutura departamento de motores e busca engenheiro da Red Bull

F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari faz teste da Pirelli com Hamilton e Leclerc em Ímola

F1: Red Bull tirou vitória de Verstappen no GP da Espanha? Chefe da equipe explica troca de posições

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Red Bull tirou vitória de Verstappen no GP da Espanha? Chefe da equipe explica troca de posições
Mais de
Ferrari

F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Ferrari revela macacão preto para Leclerc em Singapura

F1: Mercedes muda planos e Russell não deve ser punido no Azerbaijão; Leclerc pode ser penalizado em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Mercedes muda planos e Russell não deve ser punido no Azerbaijão; Leclerc pode ser penalizado em Baku

F1: Ferrari ainda não vai mudar o foco para carro de 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Ferrari ainda não vai mudar o foco para carro de 2027

Últimas notícias

Após renovação de Hadjar, veja como está o grid da F1 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Após renovação de Hadjar, veja como está o grid da F1 2027

F1 - Hamilton detona corte na duração das corridas em 2027: "Deveriam ser mais longas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1 - Hamilton detona corte na duração das corridas em 2027: "Deveriam ser mais longas"

F1: Haas nega problema em ter dois pilotos vinculados à Ferrari em 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Haas nega problema em ter dois pilotos vinculados à Ferrari em 2027

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à quinta-feira de treinos do GP do Azerbaijão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à quinta-feira de treinos do GP do Azerbaijão