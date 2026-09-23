No intervalo entre os GPs da Espanha e do Azerbaijão, a Fórmula 1 divulgou mudanças no regulamento para 2027, incluindo a redução da duração total das corridas. Lewis Hamilton, no entanto, foi uma das vozes contrárias à modificação da regra.

Em 2027, a distância padrão das corridas deverá cair de 305 para 290 quilômetros. De acordo com a FIA, isso equivale a cerca de duas ou três voltas a menos. A Comissão de Fórmula 1 aprovou a redução, embora ela ainda precise da aprovação final do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

A razão para o ajuste está nas unidades de potência. Para 2027, o equilíbrio passará, portanto, para 58/42 em favor do motor de combustão interna, seguido por 60/40 em 2028. Mais potência do motor de combustão significa maior consumo de combustível, mas tanques maiores exigiriam novos chassis. Muitas equipes querem continuar usando seus carros de 2026.

O heptacampeão chegou nesta quarta-feira (23) à Baku e discordou da organização do campeonato e deixou claro que, para ele, os GPs deveriam, na verdade, ser mais longos.

“A verdade é que não sei quais são os motivos que eles alegaram [para encurtar os GPs]. Acho que as corridas deveriam ser mais longas, porque fisicamente são mais fáceis do que nunca; portanto, encurtá-las não me parece fazer muito sentido”, começou Hamilton.

“Se pensarmos neste fim de semana, temos os pneus C3, C4 e C5, que praticamente conseguem percorrer toda a distância da corrida. Temos muitas corridas em que há apenas uma parada".

"Não é especialmente exigente. Bem, é exigente, sim, mas estão fabricando pneus que duram mais, então, para mim, há muitas corridas em que eu gostaria de ver mais voltas. Então, para ser honesto, o que eu pediria é justamente o oposto: corridas mais longas".

O heptacampeão destacou a resistência física e mental dos pilotos como um dos fatores que mais importam para a categoria máxima do automobilismo.

“Supõe-se que este seja o esporte mais exigente, tanto mental quanto fisicamente, e há algumas corridas em que faz tanto calor que, no final, você chega ao limite".

"Por exemplo, Singapura é incrivelmente quente, e a Malásia vai ser uma loucura este ano, mas é aí que acho que você quer ver os atletas bem no limite de seu desempenho, tendo que levar seus corpos além do limite".

"Porque é disso que se trata esse esporte: superar os limites e ultrapassar as fronteiras; portanto, encurtar as corridas não faz sentido algum para mim”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O britânico da Ferrari também fez um balanço de suas corridas mais exigentes na carreira: “Penso no meu primeiro ano, naturalmente, porque foi minha estreia e foi exaustivo fazer o corpo se acostumar com tudo aquilo".

"Diria que 2020 também foi difícil, foi um período em que o carro estava mais rápido do que nunca e tinha a maior carga aerodinâmica de todos os tempos, então, fisicamente, diria que foi o mais exigente".

"Mas muitas mudanças foram sendo introduzidas com o tempo, como todas essas áreas de escape modernas, das quais, pessoalmente, não gosto; sinto saudades dos velhos tempos, quando se era um pouco mais relutante em correr riscos no que diz respeito às zonas de escape: não havia tantas e havia mais grama e cascalho, mas, obviamente, hoje em dia já não é mais assim”, concluiu.

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